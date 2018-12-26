銀行互動帳單秒掌握消費資訊　凱基銀免下載APP可通

▲凱基銀互動式帳單。（圖／凱基銀行提供）

記者吳靜君／台北報導

為幫助客戶使用行動裝置有效管理每個月信用卡帳務，凱基銀行即日起推出「信用卡互動帳單」服務，客戶不用另外下載應用程式（APP），只要點入專屬的網址，就可以掌握消費明細等功能。

許多銀行都有推出互動帳單，包含中信銀、玉山銀、台新銀等都有推出，卡友或者是消費者可以透過手機APP等了解帳單，持卡人每月只要透過手機，幾秒鐘就可以就可完成簡訊收帳單、繳卡費、帳款辦分期。凱基銀表示，透過申請「信用卡互動帳單」後，手機、Pad等行動裝置，每月可接獲凱基銀提供的專屬網址直接連結，經過身份審核機制，確保資訊安全後，便能進入個人專屬的帳單網頁。

相較傳統的靜態電子帳單，互動帳單除了具備電子帳單原有基本功能外，新增設計「立即繳款」、「我要分期」、「歷史帳單」、「數位申辦」等四大功能。同時優化功能介面，使瀏覽網頁更清晰順暢，方便客戶能精確找到所需功能，輕鬆解決信用卡帳務相關問題。此外，凱基銀「信用卡互動帳單」提供「立即繳款」功能，卡友可選擇立即透過網路銀行、或全國繳費網等通路線上繳款，或產生繳費條碼後再持手機至分行或便利超商繳款。

凱基銀表示，卡友普遍希望聰明管理財務支出，凱基銀「信用卡互動帳單」設計有線上申請帳單分期的功能，客戶直接在互動帳單上點選「我要分期」，即可查詢帳單分為3、6、12、18、24期後的分期利率，並試算每期應繳金額。

凱基銀指出，卡友可依據自身每個月可負擔金額，彈指完成線上辦理分期繳款。若是希望申請信用貸款、或新申辦其他信用卡，皆可透過「信用卡互動帳單」進行線上申辦，免紙本、免簽名，只要簡單三步驟身分驗證、資料填寫、文件上傳，短短5分鐘內，即能輕鬆完成申請手續。

▲各銀行互動帳單比較。（表／記者吳靜君整理，資料來源／各銀行）