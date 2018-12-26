　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

銀行互動帳單秒掌握消費資訊　凱基銀免下載APP可通

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼凱基銀互動式帳單。（圖／凱基銀行提供）

▲凱基銀互動式帳單。（圖／凱基銀行提供）

記者吳靜君／台北報導

為幫助客戶使用行動裝置有效管理每個月信用卡帳務，凱基銀行即日起推出「信用卡互動帳單」服務，客戶不用另外下載應用程式（APP），只要點入專屬的網址，就可以掌握消費明細等功能。

許多銀行都有推出互動帳單，包含中信銀、玉山銀、台新銀等都有推出，卡友或者是消費者可以透過手機APP等了解帳單，持卡人每月只要透過手機，幾秒鐘就可以就可完成簡訊收帳單、繳卡費、帳款辦分期。凱基銀表示，透過申請「信用卡互動帳單」後，手機、Pad等行動裝置，每月可接獲凱基銀提供的專屬網址直接連結，經過身份審核機制，確保資訊安全後，便能進入個人專屬的帳單網頁。

相較傳統的靜態電子帳單，互動帳單除了具備電子帳單原有基本功能外，新增設計「立即繳款」、「我要分期」、「歷史帳單」、「數位申辦」等四大功能。同時優化功能介面，使瀏覽網頁更清晰順暢，方便客戶能精確找到所需功能，輕鬆解決信用卡帳務相關問題。此外，凱基銀「信用卡互動帳單」提供「立即繳款」功能，卡友可選擇立即透過網路銀行、或全國繳費網等通路線上繳款，或產生繳費條碼後再持手機至分行或便利超商繳款

凱基銀表示，卡友普遍希望聰明管理財務支出，凱基銀「信用卡互動帳單」設計有線上申請帳單分期的功能，客戶直接在互動帳單上點選「我要分期」，即可查詢帳單分為3、6、12、18、24期後的分期利率，並試算每期應繳金額。

凱基銀指出，卡友可依據自身每個月可負擔金額，彈指完成線上辦理分期繳款。若是希望申請信用貸款、或新申辦其他信用卡，皆可透過「信用卡互動帳單」進行線上申辦，免紙本、免簽名，只要簡單三步驟身分驗證、資料填寫、文件上傳，短短5分鐘內，即能輕鬆完成申請手續。

▲各銀行互動帳單比較。（表／記者吳靜君整理，資料來源／各銀行）

▲▼各銀行互動式帳單比較。（表／記者吳靜君整理，資料來源／各銀行）

ET快訊
兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點「是死肥宅」秒遭心儀妹打槍
台灣首見！沉睡千年「百株紅檜木群」驚喜曝光　網友卻全哭了

關鍵字：手機,凱基銀,互動帳單,分期

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

超給利　土銀加碼美元利率0.1個百分點達3.1%

救股價！南亞科買回逾3萬張庫藏股　執行率達30%　

銀行互動帳單秒掌握消費資訊　凱基銀免下載APP可通

超給利　土銀加碼美元利率0.1個百分點達3.1%

超商雙雄備戰跨年商機　台北市信義區上看百萬人潮　韓流發威夢時代也成一級戰區

影／嚴凱泰追思音樂會　將於1月25日舉行

多次打破信任關係　臉書成FAANG股中最令人憂心的一支

越南團152人跑光！雇主聘黑工小心挨罰75萬　檢舉獎金最高可領5000元

解答、聊天、防無聊　現代新寵物4銀行智能客服來比萌

科技部啟動台首座跨院醫療影像標註資料庫　加速醫療影像AI發展

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《喜歡你時風好甜》剛開播就甜吻！　霸道總裁高瀚宇x可愛小職員陳芋米

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

救股價！南亞科買回逾3萬張庫藏股　執行率達30%　

銀行互動帳單秒掌握消費資訊　凱基銀免下載APP可通

超給利　土銀加碼美元利率0.1個百分點達3.1%

超商雙雄備戰跨年商機　台北市信義區上看百萬人潮　韓流發威夢時代也成一級戰區

影／嚴凱泰追思音樂會　將於1月25日舉行

多次打破信任關係　臉書成FAANG股中最令人憂心的一支

越南團152人跑光！雇主聘黑工小心挨罰75萬　檢舉獎金最高可領5000元

解答、聊天、防無聊　現代新寵物4銀行智能客服來比萌

科技部啟動台首座跨院醫療影像標註資料庫　加速醫療影像AI發展

華為投入130億美元的研發金經費　打造通訊王國

東方神起「第三位成員」曝光　允浩：我們兩次大磨練「他」都在

徐州山寨公司「量身訂做」假檢測報告 一年偽造4000多份

救股價！南亞科買回逾3萬張庫藏股　執行率達30%　

大逆轉！越南逃脫客「152人有買回程票」　許高慶：應檢討觀宏專案

食人花豹衝廚房…媽媽面前拖走3歲童進森林　找到只剩「無頭屍」

韓國瑜爭取放寬陸資買房　內政部打臉：16年前就開放了！

影／大二期末「神仙考題」給金釵找對象　師：答案看專業水平

《Free Fire》新年狂歡派對開跑　限定模式、金幣經驗碎片加倍

影／HBL／光復球員輪流扮鬼臉　沖淡輸球低迷氣氛

陳炳甫未辭議員　陳思宇又酸對手：「吃碗內看碗外」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

財經熱門新聞

好爽！每位員工「年終」超過40..

金管會拍板　ATM轉帳500以..

大同股災　董座恐遭假扣押

方便鴻海合作半導體　夏普分拆晶..

上班路過花100元買1注彩券　..

好命苦！仁寶50歲工程師猝死辦..

韓國瑜喊停輕軌二期　林義守：建..

首富背後的成功女人曝光 身價2..

美光搶人才！起薪碩士5萬起跳

好想轉職　夢幻高薪行業有這5個

16款小B貓頭鷹LINE貼圖　..

輝達神話滅　90天內市值腰斬達..

不畏股市重挫！市場愈恐懼　這類..

韓國瑜上任　杜紫宸：先解決大林..

更多熱門

相關新聞

2018手機九大技術創新　都是因為它

2018轉眼已到年底，今年手機圈的新品一款接著一款，隨之而來的各項技術也不斷出現，有的是外觀設計、有的是拍照、有的則是系統功能。在一年結束之際盤點了手機圈2018年十大技術創新，這些技術正改變著我們使用的手機，讓它愈加強大。

他撞掉i8說兩句就閃　苦主騎車追結局曝

少年賣腎換iPhone　7年後帥氣模樣全毀

不滿車禍沒被好好處理　男揚言燒北市府

Pixel 3再被吐槽　指紋手勢操作成功率僅60％

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

咘咘勁敵出現！伊正女兒混血感萌翻

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台濕冷

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

耶誕節排假看五月天！抽出門票崩潰

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面