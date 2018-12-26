超給利　土銀加碼美元利率0.1個百分點達3.1%

▲土銀連續加碼美元定存的利率（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

土銀今(26)日表示，為歡樂迎接新的一年到來，明（108）年1月將以創新高的利率續推美元定存優惠專案，最高可享年利率3.10%的高利定存，較今年12月底的3.0%，再提高0.1個百分點。

土銀表示，為感謝忠誠的老客戶，也為歡迎新朋友，自明(108)年1月1日起至同月31日止再續辦優存專案，不論新舊資金，只要單筆達美元5萬元以上，即可享6個月、9個月及一年期年利率3.05%的高利美元定存。

另為回饋舊存戶，若以新台幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達5萬美元以上，更可享有6個月、9個月及一年期年利率3.1%的高利率；且存戶若由他行「外幣匯入匯款」辦理本專案，一律免收手續費。根據了解，土銀已經連續5、6個月以上美元連續加碼給利，主要是土銀仍缺美元，藉由美元優利存款，來吸引優質的客戶、做更好的生意。

另外，土銀也針對人民幣推出「人民幣外匯定期存款優惠專案」，臨櫃2萬人民幣以上，網銀人民幣5,000元以上，6個月為年利率3.4%，12個月為年利率3.6%。

▲美元受到市場歡迎，行庫以高利提供誘因。（圖／翻攝自網路）

土銀表示，熱烈歡迎老客戶、新朋友加入土銀的LINE及FACEBOOK，不僅可以收到土銀第一手的訊息，好康就不漏接，同時土銀經常不定期舉辦各種抽獎活動，獎品豐富，網友隨時注意LINE官網ON AIR活動。