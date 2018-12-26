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超商雙雄備戰跨年商機　台北市信義區上看百萬人潮　韓流發威夢時代也成一級戰區

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▲跨年四天連假帶動民眾出遊意願高，中南部成為民眾踏青、露營首選。圖為去年7-ELEVEN清境商場跨年人潮。（圖／統一超提供）

▲跨年四天連假帶動民眾出遊意願高，中南部成為民眾踏青、露營首選。圖為去年7-ELEVEN清境商場跨年人潮。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

下周一就是跨年夜了，準備到哪裡跨年呢？今年適逢四天連假，超商雙雄已積極動員「備戰」。統一超表示，將鎖定全台跨年晚會及高雄夢時代等一級戰區，動員上百間門市搶客；全家則在台北市信義區核心店面，增加十倍貨量及人力，搶攻上看百萬人次的跨年商機。

距離跨年只剩五天，氣象局預估北台灣天氣濕冷，中南部地區可能影響較小，超商業者預估，跨年人潮將轉移至中南部，車潮及人潮可能將提前於本周五晚上開始湧現。

全家便利商店表示，每年跨年晚會都是營運重頭戲，光是台北市信義區，預估將有上看百萬人潮一起倒數，今年在捷運沿線與信義區周邊的門市，都將增設熱食機台，並擴增多個啤酒櫃位，無論人力與貨量都倍增。

▲針對跨年周邊熱點門市，7-ELEVEN動員超過上百位夥伴到現場支援。（圖／統一超提供）

▲針對跨年周邊熱點門市，7-ELEVEN動員超過上百位夥伴到現場支援。（圖／統一超提供）

看準商機，7-ELEVEN在台北信義區101煙火、內湖美麗華、台中劍湖山世界、南投清境農場、阿里山與台東太麻里等日出曙光觀看重點區域，全台周邊動線共超過上百間門市全面備戰。

九合一大選後，高雄成為全台矚目焦點。受惠「韓流」發威，統一超表示，將鎖定高雄夢時代跨年、愛河及義大世界煙火秀等跨年黃金一級戰區積極備戰。

7-ELEVEN針對夢時代及愛河周遭動線約8間門市，另在夢時代周邊設行動門市，調度超過40台的熱食區設備進駐，包括關東煮機、蒸煮玉米鍋、熱狗機、熱罐機，還有CITY CAFE咖啡機及現萃茶設備等，方便民眾隨買隨走。

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關鍵字：跨年,超商,統一超商,全家

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