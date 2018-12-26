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多次打破信任關係　臉書成FAANG股中最令人憂心的一支

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▲臉書公司，臉書，Facebook。（圖／路透社）

▲數位經濟主要是靠著「信任」在運作，臉書已多次破壞了這種信任關係。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

分析師再次敲響了臉書（Facebook）警鐘，因為在FAANG（Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Alphabet）中，臉書顯然已成為最令人憂心的一支股票。

CNBC報導，Constellation Research首席分析師兼創辦人Ray Wang表示，數位經濟主要是靠著「信任」在運作，臉書已多次破壞了這種信任關係。自紐約時報11月中旬一則關於臉書高層及其內部營運的報導後，臉書營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）就成為眾人注目的焦點之一，而據Ray Wang地刷法，臉書許多的信任問題也及中於桑德伯格。

在經歷眾多個資醜聞後，臉書的股價今年來持續下挫，與52周前的高點相比已下滑43%。不過即便如此，對於桑德伯格是否會離開臉書，Ray Wang仍是持否定態度。「我認為臉書需要進行某種管理變革，若要重拾市場信任，就要以比現在更強大的力道來解決隱私及網路安全問題。」

談到另一名同樣陷入困境的科技巨頭蘋果，Ray Wang認為其最大的錯誤就是「搞砸訂價」。特別是蘋果目前在印度及中國大陸等國都面臨著挑戰，蘋果持續這樣訂定高昂的產品售價，恐會錯失整個市場。

針對蘋果的其他缺點，Ray Wang指出，蘋果的智慧語音助理Siri「仍然無法工作」，但他們不但並未積極優化Siri反而花了數十億美元在地圖及Apple Watch的心電圖功能上，此外，逐漸升級的貿易戰恐怕也會對蘋果造成影響。

但即便如此，Ray Wang仍相當看好蘋果前景，「總體來說，蘋果在服務業務方面做得很好，我認為從長遠來看，這將會有所回報。」

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關鍵字：臉書,個資,桑德伯格,股價,尖牙股,FAANG

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