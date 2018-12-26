梅根王妃又半路認網友啦！超親民獻擁抱：見到你太開心了

▲梅根與網友丹妮爾相認。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

今年聖誕節挺著大孕度的梅根王妃，依照傳統前往聖瑪利亞瑪達拉教堂（St Mary Magdalene Church）與伊莉莎白女王會合，在圍觀的人群中認出了多年前在Instagram上認識的女孩，梅根開心地上前給她一個大擁抱，並喊著，「見到你真的太開心了！」

17歲的丹妮爾（Jessica Daniels）在梅根（Meghan Duchess of Sussex）停用社群媒體帳號前，一直都有追蹤她，並常常和她互相傳訊息，分享生活中的一切。當時丹妮爾拿著手舉著一張寫著她Instagram帳號「Jessica Scarlett」的牌子，在教堂外面等著梅根，當梅根走過並認出這個名字時，立刻走向前給這位網友一個擁抱，並跟她說，「見到你真的太開心了！沒想到終於能見到你！」

丹妮爾說，她是美劇《無照律師》（Suits）的粉絲，「我追蹤她的社群媒體帳號，也關注她在全球進行的人道主義工作，多年來我們都是網友，梅根也會回覆我的照片。」

今年11月梅根與哈利王子到澳洲、紐西蘭等地進行參訪時，梅根也在人群中認出網友漢娜（Hannah），過去在梅根還是女演員的時候，兩人曾有一段時間透過社群網站Instagram上頻繁的訊息聊天，漢娜表示，「在我生病的期間，梅根都不斷的鼓勵我，要我堅強的活下去。」