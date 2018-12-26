越南團152人跑光！雇主聘黑工小心挨罰75萬　檢舉獎金最高可領5000元

▲越南赴台旅遊的4大團共153人入境，卻有152人陸續脫團，僅剩1名團員。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

越南旅行團爆發史上最多人入境台灣後脫團落跑，4個大型旅行團共有153名團客卻有152人陸續脫團。勞動部今（26）日提醒雇主，外國人在台從事工作為許可制，未經許可聘僱外國人，最高將處75萬元罰鍰。

根據《就業服務法》第43條規定，外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作；第57條第1款規定，雇主不得未經許可聘僱外國人，違反者將依法開罰15萬元至75萬元罰鍰。

▲外界擔憂越南脫團的旅客將在台灣非法工作，勞動部表示，雇主未經許可聘僱外國人，最高開罰75萬元。（示意圖／翻攝自pixabay）

勞動部表示，過去常發生外國人自稱是外籍移工或學生身分來應徵工作，雇主因未再核對外國人外僑居留證及工作許可等資料正本，導致遭查獲違反本法規定而受罰，以去年為例，雇主聘僱未經許可的外國人（包含行蹤不明、持停留簽證）遭地方機關裁處的案件就高達1830件，平均1天查獲5件。

至於外界擔憂這些脫團的旅客，可能在台灣打黑工，勞動部指出，雇主應合法申請聘僱外國人從事工作，若外國人主張其不需申請工作許可或已取得工作許可，雇主仍應審慎檢查外國人相關證明文件後始聘僱外國人工作。

此外，為了鼓勵民眾檢舉不法的行為，勞動部勞動力發展署設有免付費檢舉專線0800-000-978供民眾檢舉外，並對於民眾檢舉非法雇主或非法工作外國人而查獲的案件，依查獲人數或案件態樣核發獎勵金2000元至5000元。