解答、聊天、防無聊　現代新寵物4銀行智能客服來比萌

▲彰銀智能客服--柴寶。（圖／彰銀提供）

記者吳靜君／台北報導

銀行業陸續推出AI客服或機器人，彰銀今(26)日推出智能機器人柴寶上線，可以與客戶進行互動；而台新、兆豐銀、國泰世華銀也都有超Q、超萌的AI客服，與客戶在線上互動。

彰銀推出全新智能(AI)客服系統，彰銀表示，柴寶具有專業的金融專業，可與客戶進行即問即答的詢問外，並且提供客戶「身分認證」後，可以代為查詢信用卡可用額度、消費明細、繳款紀錄、帳單金額、紅利點數以及補寄電子帳單等服務。根據了解，彰銀、一銀、華銀以及合庫的智能機器人是同一家公司設計，因此功能大同小異。

兆豐銀則是以「客服小咩」來幫忙，客服小咩可透過各式連網裝置，如手機、平板電腦、個人電腦，直接進入兆豐銀行官網，點選網站頁面右方的「線上客服」功能，便可於對話視窗中，以文字訊息方式與機器人聊天互動，輕鬆獲得想詢問的資訊。

客服小咩有設定一些固定問題，例如信用卡的優惠、存款的說明、紅利點數的兌換、貸款甚至是青年安心成家貸款等說明，讓民眾可以快速查詢。

▲兆豐銀智能客服--客服小咩。（圖／兆豐銀提供）

台新銀行則以「Rose」來幫忙，不僅可以用文字互動，還可以透過語音互動。台新銀將原先真人版的Rose調整為全新繪製的Q版圖像，水汪汪的大眼配上迷人可愛的笑容以及玫瑰花髮型設計，呼應了台新玫瑰卡所主張的「認真的女人最美麗！」。

整體對話介面的設計也優化對客戶聲音的傾聽，針對不同的使用客群提供三種字型大小供選擇，另外也增加天氣查詢服務、圖片或影片答覆方式，讓回應更多元，此外，智能客服Rose更首創動態貼圖。台新智能客服Rose將會成為陪伴客戶的好朋友。

▲台新銀智能客服--Rose。（圖／轉載自台新銀官網）

國泰世華則以智能客服Chatbot「阿發」，不論是國泰人壽、國泰世華客戶向「阿發」詢問後，可立即輕鬆完成壽險保單或信用卡資訊查詢與即時交易服務，一站式解決問題，大幅降低客戶痛苦指數，與一般聊天機器人的體驗大為不同。此四家銀行的線上客服進行實測，銀行如果問及無關銀行業務，簡單的問候，智能客服仍可以正確回答，但如果想要與智能克服聊天，恐怕還有一段距離。

▼國泰世華智能客服--阿發。（圖／國泰金提供）

▼各家智能客服比較表。（表／記者吳靜君整理，實際依各家網站為主）

