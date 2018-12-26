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自廢武功？　台南市國民黨團：為人民爭福祉議會爭尊嚴

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▲台南市議會正副議長選舉翻盤成功，台南市議會國民黨團與無黨合作，就是要為人民謀福祉，為議會爭尊嚴，未來議題合作完全以人民福祉為依歸。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會正副議長選舉翻盤成功，台南市議會國民黨團與無黨合作，就是要為人民謀福祉，為議會爭尊嚴，未來議題合作完全以人民福祉為依歸。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會正副議長選舉翻盤成功，國民黨團遭外界質疑自廢武功，書記長蔡育輝強調，賴清德所建立極權賴氏王朝，不問百姓利益，只知政黨算計，搞得鄉親民怨沸騰，為終結賴氏王朝，國民黨團16位議員無金錢、政治交易，與無黨合作，就是要為人民謀福祉，為議會爭尊嚴，未來議題合作完全以人民福祉為依歸。

國民黨團書記長蔡育輝，帶領著議員王家貞、蔡淑惠、方一峰、尤榮智、李鎮國、洪玉鳳、盧崑福和李中岑公開跟外界解釋，從賴清德當選台南市長起，8年來台南市民的夢魘也開始，跟議長賴美惠聯手建立賴氏王朝，不管百姓疾苦，予取予求，房屋稅地價稅的暴漲、登革熱疫情導致112人死亡悲劇、里鄰調整和議員選區劃分、行政中心的搬遷，每1件跟人民休戚相關的大事，都罔顧民眾權益。

國民黨團更進一步指出，民主政治可貴之處就在行政立法分立，但賴氏王朝建立之後，2014年審2015年總預算時，居然用30分鐘就包裹表決通過7百億總預算，寫下民主政治最黑暗的一頁，台南市議會從此矮化為台南市政府議事局，台南市議會議長不讓議員在定期大會中說話，也不讓議員清點人數，議會監督制衡功能從此淪喪，為找回議會尊嚴和人民福祉，黨團集體領導決策與無黨聯盟合作，感謝提名同志的努力，但成功不必在我。

身為國民黨提名的副議長人選蔡淑惠議員表示看到正副議長選舉結果，心中非常的欣慰，但很多支持者相當不捨的問她，為什麼國民黨最後1天才確定人選？明明國民黨已推人選，為何還要禮讓無黨聯盟，是否深覺委屈？她說雖然起步晚，她也努力爭取2席無黨的支持，加上團結的16席國民黨市議員，的確大有可為，但為了人民的福祉，為了終結賴氏極權王朝，她跟其他競選者願意禮讓退出選戰成就大局，希望未來的台南市議會，能重振強力監督市政的功能，真的讓鄉親有好日子過。

國民黨團也公開跟台南市長黃偉哲喊話，請黃偉哲認清台南市議會的角色是監督制衡，不是配合合作，不容許台南市政府官員在市議會問政時愛來不來、反質詢、回嗆市議員，也請新上任的台南市議會議長郭信良不要辜負國民黨團全力支持，帶領全體台南市議員全力為民喉舌，展現台南市議會強力監督力量。

ET快訊
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關鍵字：國民黨團,福祉,議會,尊嚴

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