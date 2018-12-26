台灣投資回溫今年招商衝破2.2兆　半導體最夯居各產業之冠

▲根據統計，截至12月25日，5億以上投資案件共有277件、總金額2兆2355.95億元，其中又以半導體產業最熱。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部今（26）日公布招商投資情形，今年迄今超過5億元的投資案件累計277件、總金額高達2.23兆元，較去年同期成長25%，經濟部次長龔明鑫表示，這是近年來表現非常突出的一年，明年會持續努力，且鎖定5+2創新產業、前瞻基礎建設、半導體及批發零售等產業。

根據統計，今年1月至12月25日為止，各部會及地方政府5億以上投資案件共有277件、金額2兆2355.95億元，較去年同期的l兆7885.01億元，成長幅度達25%，其中僑外投資方面，投資案超過5億以上的投資金額達5048.98億元，年增23.29%，至於國內投資方面，投資金額則達1兆7306.97億元，年增25.5%。

從今年整體投資來看，其中又以半導體產業最為熱絡，另在5+2產業創新計劃中，以綠能科技、亞洲矽谷為主要投資業別。經濟部舉例來說，半導體產業除了美商應用材料在南科建置半導體設備製造中心、美商三福氣體於竹科擴設工業氣體廠之外，同時還有華邦電在南科擴廠3350億元等，成為最夯的投資產業。

▲經濟部次長龔明鑫（圖／記者李毓康攝）

經濟部投資業務處參事章遠智表示，為強化全球招商作法，明年將結合外交部的17個重點招商國、24個外館，進行資源整合，預估招商業務占比至少要提升至外館日常工作25%以上，不過部分非首都的外館，由於業務量較輕，因此招商工作的比例將提高至30%。

展望2019年，龔明鑫指出，明年目標將鎖定4產業，包括5+2創新產業（如離岸風電）、前瞻計畫（如軌道車輛）、半導體產業及批發零售物流業。至於全球經濟明年趨緩，招商是否還能表現突出，龔明鑫說，美中貿易戰、油價下跌、美國聯準會升息等不確定因素，明年經濟尚未明朗化，因此還會再努力。