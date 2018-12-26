銀行法修法卡關　銀行違規最高5000萬罰單還有得等

▲立法院財委會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

立法院財政委員會今天(26日)加速審查銀行法、證交法修正草案，備受矚目就是銀行業最高罰鍰將提高到5000萬，沒想到卻闖關未成功，最快須待明年(2019)3月下一個立法院會期才有機會送立法院三讀通過。

銀行法修正草案，今天財委會初步通過，將銀行業最高罰鍰金額從原本的1000萬，提高5倍到5000萬元。金管會主委顧立雄表示，國內銀行資產規模越來越大，必須要提高罰鍰上限金額，對於銀行才會有嚇阻的效果。

財委會上，立委也提出質疑，為何不直接提高到最高罰鍰上限1億元？顧立雄說明，決議5000萬元，主要是參考日、德等大陸法系國家，以日本來說最高罰鍰上限約新台幣7000萬，但日本銀行規模比台灣大許多，因此依照規模來考量，決議5000萬元。

不過，立委提出銀行法中應新增設立「旋轉門條款」，要求銀行不得聘用財政部或金管會退休轉任未滿3年人士，這部分立委間意見不一致，將送院會協商。

另針對銀行法第61條之1，行政院版本是希望新增金管會針對銀行經理人、職員，具有解除職務或停止一定期間職務的權利；但部分立委認為目前現行條文用「其他必要之處置」文字已經很寬，也有立委認為金管會管好銀行董、總級就好，沒有必要管到銀行小職員。立委間意見不同，最終也送院會協商。

因為銀行法修正草案中，還有上述法條仍待協商，導致今天銀行法修法草案未能成功過關，眼看這屆立法院會期將結束，只能等明年3月下一個立法院會期再審。

但昨天(25日)立法院院會已經三讀通過《金控法》修正案，對於金控違規最高罰鍰上限已從1000萬提高到5000萬。沒想到今天銀行法未能成功通過，史上首次造成金控法、銀行法罰鍰上限不同調。顧立雄表示，不會讓銀行法、金控法之間不一致的狀況「懸空」太久，會盡快讓銀行法通過。