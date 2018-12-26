慘！亞股今年大失血173兆元　陸股、日股首當其衝

▲在市場成交量持續低迷下，投資人也無心冒險。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

今年以來，亞股市值已蒸發約5.6兆美元（約新台幣173兆元），而全球股市的大屠殺顯然還尚未結束，投資人恐怕還得為未來幾天的震盪做足準備。

亞股將在這一片殺聲隆隆中揮別2018，在市場成交量持續低迷下，投資人也無心冒險。彭博報導，今日（26）的亞股就是一個典型的震盪走勢：MSCI亞太指數稍早前曾一度上漲0.6%，雖後又來到持平水準；日經225指數也出現波動，最終在熊市中收漲0.9%；美股指數期貨也在平盤上下震盪，標普500指數瀕臨熊市；香港及澳洲股市則適逢國定假日休市。

美國總統川普首次公開表態支持財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及聯準會主席鮑威爾（JeromePowell），但即便如此，仍無法阻止美國長達10年的牛市墜入熊市領域。上周市場盛傳川普有意開除鮑威爾，而鮑威爾當初正式由梅努欽介紹給川普的人選。

IG Asia Pte市場策略師潘婧怡（Jingyi Pan）表示，市場心理疲軟仍是股市挫跌背後主要的因素，「川普掛保證的效果，仍比他拋出的那些狠話小得多。」下一步是什麼？潘婧怡認為就指數期貨所暗示的那樣，市場目前處於優柔寡斷的狀況，「如果大多數人都等著在本周看好戲，也不令人意外。」

隨著2018年已來到尾聲，彭博整理了亞洲主要股市今年以來節制12月25日的表現。其中，陸股以市值蒸發2兆3289億美元（約新台幣72.3兆元）為亞洲股市最慘；其次為日股，日本股市今年以來市值失血1兆2484億美元。其餘亞股表現，香港股市跌掉5749億美元；澳洲股市蒸發2576億美元；印度股市損失3512億美元；韓國股市也損失3513億美元，今年來台股也縮水1734億美元。