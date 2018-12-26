日本神秘「杉樹圈」超驚奇！　耗時50年的同心圓作物實驗

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國外過去曾多次出現「麥田圈」的景象，但若打開Google地圖，明顯可見日本宮崎縣日南市的杉樹林出現2個同心圓狀圖形，接近「圓心」位置的樹木矮小、密度高，而其餘外圍杉樹則較高大。只不過，這並不是外星人的傑作，而是科學家耗費約50年來的實驗結果。

根據日本農林水產省一份文件指出，科學家早在1973年就已啟動「實驗林業」多項項目，其中一個主題正是探討樹木種植間距對生長的影響。而當時的研究人員便種下2個不同大小的同心圓。

根據空拍畫面，可見2個圓圈呈現「內凹」形狀，外圈樹木密度較低、長得較高，而接近圓心位置的樹木則較矮小、密度較高。文件指出，最高、最矮的樹木高度相差超過5公尺，而這也意味著樹木種植間距確實會影響生長。

談及奇特的「杉樹圈」，日本官員指出，其實這些樹木原本預計在2023年度砍掉，但目前考慮將它保留，或許未來有機會成為旅遊景點。