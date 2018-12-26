最適合存退休金！首檔投信跨足私募股權基金　鎖定台灣永續發展產業



▲國泰投信暨國泰私募股權公司董事長張錫。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

自從去年8月開放投信轉投資可跨足私募股權基金業務，經過逾一年的時間籌備，國泰金控旗下國泰投信子公司今（26）日宣布發行首檔私募股權基金，全數投資國內永續發展關鍵產業。

國泰投信子公司國泰私募股權表示，「國泰永續私募股權基金有限合夥」已完成有限合夥契約簽訂，總承諾出資額新台幣80億元，主要投資人包括國泰人壽、中國人壽、全球人壽、三商美邦人壽等壽產險業在內法人機構。

國泰私募股權公司指出，這檔私募股權基金100%投資在國內，鎖定台灣永續發展關鍵產業，包括循環經濟（汙水處理、廢棄物處理再利用）、再生能源（太陽能、風力、地熱、水力、儲能）等，以及政府推動的五加二創新產業（物聯網、智慧機械、長照、新農業）等亮點產業。

而國際間私募股權基金通常採取「有限合夥」組織型態，「國泰永續私募股權基金有限合夥」也採取此模式，也就是由出資者擔任有限合夥人（LP），國泰私募股權基金公司擔任普通合夥人（GP），負責基金營運。

國泰私募股權公司董事長張錫表示，私募股權基金在台灣是一項新業務，但這類以私募方式募集，並採取股權或權益投資為主的基金，在國外實行已久，多投資在創新企業或企業併購，由於投資期較長且直接投資於實體經濟，受資本市場短期波動影響較小。長期而言，能為投資人帶來較為穩定的收益，因此受機構投資人青睞，尤其投資標的均為具長期投資趨勢且符合環境永續、民生必需等特性，適合中長期資金投資，如退休養老基金等。

在第一檔私募股權基金成立之後，張錫指出，未來不排除整合集團資源切入其他策略領域，包括不動產、成長股權等，為投資人提供不同風險報酬屬性的選擇。