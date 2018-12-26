▲3G明年1月1日零時終止服務，未移轉門號只會保留半年。（圖／資料照）

記者林睿康/台北報導

距離2019年還剩6天，3G也將在明年1月1日零時終止服務。國家通訊傳播委員會（NCC）今天（26日）再度呼籲3G用戶，未移轉的門號只會保留6個月，要儘速向各電信業者升級4G。

根據NCC的統計，截至這個月15日，包括中華電信、台灣大哥大、台灣之星、遠傳等4家業者尚未完成移轉的3G用戶數有12萬5923戶，考量跨年連假和農曆新年假期，已經要求各業者規劃相關應變人力，並在用戶同意下轉換為4G合約，即可保留原門號。

NCC指出，未能在月底前移轉的用戶，電信業者必須在明年1月1日至2月10日期間提供以下服務，包括：

（一）門號發話：播送3G業務終止語音宣告，並提供簡碼自助升轉4G或導引客服進一步處理。

（二）門號受話：告知發話者此為3G門號，已於1月1日停止服務。

（三）1分鐘線上復話措施：未移轉用戶進線客服、門市同意升轉4G，經基本資料核對及說明後，1分鐘內完成復話作業，用戶重開機後即可恢復原服務繼續使用，用戶以原門號（未移轉之3G門號）撥打者，核資程序將予以簡化。

（四）緊急電話延續措施：未移轉用戶於108年1月1日至2月10日撥打緊急電話110、119號碼均可正常使用，不會導引至客服。

（五）3G未移轉用戶權益通知簡訊

NCC說，未移轉3G用戶的門號只會保留6個月，從明年1月1日至6月30日，呼籲3G用戶要儘速向各電信業者升級4G。