好爽！每位員工「年終」超過4000萬　電子菸後市看漲

▲電子菸製造商JUUL生產的電子菸。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

知名香菸品牌Marlboro的母公司Altria近日宣布將與電子菸製造商JUUL進行合作，雙方將簽署價值128億美元（約新台幣3943.68億元）投資協議，知情人士向CNBC透露，Altria也將向JUUL的員工發放一次性特別股利，平均每人能領到130萬美元（約新台幣4000萬元），年終相當可觀。

Altria公司的新聞稿指出，該公司將與美國電子菸領導品牌JUUL合作，雙方將簽署一份價值128億美元（約新台幣3943.68億元）的投資協議，這項協議也將加速JUUL推動原先吸食一般香菸的民眾吸食電子菸的業務。Altria公司執行長表示，「長年來我們一直致力於為吸菸人口提供較為健康的香菸產品，而電子菸正適合達到這樣的目的。」

據《彭博》報導，JUUL的兩位共同創辦人，Adam Bowen和James Monsees也因為這次的投資協議而擠身富翁行列，目前兩人分別持有的公司股份約為5.6%，估值約有8.43億美元（約新台幣259.73億元）。

據報導，兩人在攻讀史丹佛大大學碩士學位時，提出了電子菸的想法，並於2007年創立Ploom這個品牌，8年後將Ploom這個品牌售予日本的煙草公司，並將公司名稱更名為Pax Labs。2015年年時，他們開發出一款USB造型的電子菸，並命名為「JUUL」，去年更是將「JUUL」從Pax Labs公司中獨立出來發展，並持續主導美國電子菸市場發展。

據協議內容，未來JUUL仍會保持其獨立性，但該公司能獲得Altria一流的基礎設施和相關服務。除此之外，據CNBC報導，消息人士指出，Altria將提供JUUL的員工一份大禮-將發放約20億美元（約新台幣616.2億元）的一次性特別股利，若已該公司1500人來計算，每人平均能獲得130萬美元（約新台幣4005.3萬元），但實際上將依照個人在公司的年資等等因素去做調整。

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