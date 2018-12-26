台股開高走低收跌48點　後市2要點反攻有譜生行情



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

台股集中市場加權指數今（26）日開盤上漲逾50點，午盤後盤整格局，尾盤出量走低，權王台積電（2330）、股王大立光（3008）等指標股由紅翻黑，終場收盤以下跌48.1點，以9478.99點作收，失守9500點大關，成交量687.32億元。統計今日三大法人合計賣超33.89億元，僅投信呈現買超。法人表示，市場期待元月行情仍有譜，需觀察2要點。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超25.09億元，投信買超4.24億元，自營商賣超（合計）13.04億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.59億元，自營商（避險）賣超0.45億元。

美股近期下跌三大因素包含，聯準會（Fed）升息政策、美國政府關門及川普砲轟Fed主席及及國防部長，加上貿易戰仍為一大變數，根據彭博報導，亞股今年以來市值蒸發約5.6兆美元（約新台幣173兆元），全球股市殺聲隆隆迄今仍無舒緩跡象，股市投資人未來幾天封關恐面對歲末年終的震盪走勢。

法人表示，美股12月至今已大跌超過14%，跌破10月最低點，也造成全球股市修正。歐美股市昨日因聖誕節休市一天，在短暫休假過後，市場恐慌情緒將可望有所緩解，且預期美股在年後底部就快出現，且未來也可能出現跌深反彈或是破底翻的格局。

而台股方面，相較於沒有日股跌的那麼深，因為先前已經先慘烈下跌過了，加上外資放假，才表現如此淡定，後續觀察要點為：第一，若台股挺過美股大跌的大利空測試未再破底，以及第二，外資不再大幅賣超，還是很有機會迎來「元月行情」或是過年前的「搶紅包行情」。大多投信法人皆表示，股價大跌之後具高殖利率及投資價值浮現，內資控盤力道逐漸增強，操作上建議逢低布局集團龍頭股、中小型漲價股、及5G題材股等。