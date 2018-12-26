漢翔新專技中心今日落成　全部使用國產工具機　東台等四廠家受惠

▲航太龍頭大廠漢翔公司今（26）日舉行飛機引擎懸塊專技中心落成典禮，該中心產線所需的20台工具機台，由東台等四家本土廠商生產。(圖／漢翔公司提供)

記者林淑慧／台北報導

為搶攻全球航太商機，航太龍頭大廠漢翔公司今（26）日舉行飛機引擎懸塊專技中心落成典禮，董事長廖榮鑫表示，該中心採購20台工具機全為國產，能達成製程客製化、作業彈性及修護靈活性的要求，包括東台等四家本土工具機業者可望受惠。

漢翔公司日前召開董事會，通過將斥資新台幣22.29億元，打造機匣模組製造中心，預計2020年第二季投入營運；另外，董事會也通過新產線的機台採購，將以符合精度要求的國內工具機業者為優先採購對象。

漢翔預估，國際民機未來20年航空市場需求，全球客運量將有每年4.4%至4.7%的成長率，帶動民航機訂單需求持續成長；其中，飛機引擎的生產需求是過去的5倍，面對此成本競爭的產業環境，漢翔特別成立飛機引擎懸塊專技中心，以提高航太零組件的製造效率。

▲漢翔公司董事長廖榮鑫(圖中)表示，依據波音預測，未來20年全球會有4.2萬餘架飛機需求量，總產值將高達6.3兆美元，將為航太供應鏈帶來榮景。（圖／記者林淑慧攝）

漢翔董事長廖榮鑫表示，目前國產工具機之性能規格已能滿足航太中、高階產製需求，能達到客製化、作業彈性及修護靈活性的要求，並宣示未來將依市場之成本及效率標準，整合供應鏈廠家產能，持續建置不同製程及客戶需求之專技中心。

另外，廖榮鑫指出，航太製程涉及更高階技術的部分，仍須漢翔與工具機業者緊密配合，提升性能及價格比以達國際水準。

漢翔的飛機引擎懸塊專技中心，主要業務包括建置銑床、磨床、EDM放電加工機及立式車床等，並運用機聯網連至中央控制平台；此條產線建置的特色，在於考量效益最大化、應用精實生產管理、引進智慧製造，遠端電腦連線傳輸管理程式、機台生產稼動即時監控及快速檢驗等。