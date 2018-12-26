分析師點名　這4檔軟體股有望於明年大漲

▲Canaccord Genuity分析師Richard Davis認為，我們目前正處於「半空」而非「半滿」的市場，因此正確的基本面更為重要。（示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

據投資銀行Canaccord Genuity的說法，即使在目前這種艱難的市場上，仍有一些軟體股能有好的表現。

巴隆周刊（Barron's）報導，分析師Richard Davis在報告中寫道，我們目前正處於「半空」而非「半滿」的市場，因此正確的基本面更為重要。目前軟體股平均股價已從今年初廠營收比的9倍下滑至6倍。

Richard Davis認為，在市場處於跌勢時，「保本是關鍵」，這就是為什麼他建議躲在偏重成長和自由現金流獲利的投資組合裡。Davis列出4家2019年他最看好的軟體股，及其目標架，並將這4家軟體股的股票評級訂為「買入」。

1. 微軟Microsoft：受惠於微軟自家雲端計算領域Azure的成長，及Xbox遊戲部門的亮麗表現，Davis將微軟目標價訂為120美元，較其周一（24）收盤價高27.5%。

2. Dropbox：Dropbox從來沒令分析師失望過，且目前該價值被嚴重「低估」，因此Davis將Dropbox目標價訂為35美元，較周一收盤價高77%。

3. Twilio：Davis認為該公司的銷售額將較去年同期增長40%至50%，高於華爾街普遍共識的32%。Davis將Twilio目標價訂為90美元，較其周一收盤價高19%。

4. HubSpot：分析師預估HubSpot在2019年的銷售額將增長30%至35%，而市場普遍預期則為25%。Davis將HubSpot目標價訂為160美元，較其周一收盤價高40%。