明年全球經濟估走緩　國發會：盤點政策靠內需支撐



▲▼國發會今天召開年終記者會，由於明年球經濟恐走緩，因此整體要靠內需來支撐，另外也要盤點政策來減緩對我國影響。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

國家發展委員會今天（26日）召開年終記者會，會中提到今年受到貿易戰影響，明年全球經濟將走緩，因此經濟成長將轉為倚靠內需，國發會會盤點政策來強化，另外還有三大施政主軸，來強化國內產業結構。

國發會表示，今年下半年開始，受到美中貿易摩擦升溫，全球貿易量成長動能趨緩，加上美國聯準會持續升息，新興市場經濟與金融風險升高，國際貨幣基金組織下修今年及明年經濟成長率預測，因此明年全球經濟成長可能不如預期。在國內方面，明年我國經濟成長模式轉為「內需驅動成長」，主要是民間消費獸基本工資調漲而溫和成長，民間消費會略微提升，預估明年經濟成長率2.41%。

國發會主委陳美伶表示，全球經濟不是非常好，現在所有預估都是走緩，因此明年在內需方面要加把勁，國發會在總體或是政策上，都要去盤點明年要做甚麼，才不會讓經濟受影響範圍縮小。

陳美伶出，過去一年國發會做了很多事，增加很多意想不到的事，成立兩專案辦公室，中興新村活化專案辦公室、個人資料保護專案辦公室。配合省府走入歷史，過去推動的政策國發會成接下來，過去省府資料就交由檔案局來管理。個資法過去是由法務部來管理，但是基於需要整合，因此交由國發會來處理。

被問到明年全球經濟是否會像之前2008全球金融海嘯及2014年歐債風暴的影響，陳美伶認為，明年應該不會像之前兩次影響那麼嚴重，但是中美貿易戰也轉為科技戰，現在要持續了解變化來妥適因應。

陳美伶強調，台灣沒有悲觀的權力，未來三年是經濟是否能持續成長的關鍵，因此提出台商回台的投方案、產創條例，就是希望透過租稅減免，讓台灣經濟轉型升級，透過結合數位經濟，讓台灣發展更穩固。



國發會提明年三大政策主軸 規劃未來藍圖

陳美伶表示，今年規劃三大政策主軸，地方創生、雙語國家及智慧政府，相關計畫都已經正在推動，明年就會開始執行，地方創生就是非常大的計畫，執行面要從地方開始作，要從地方到中央一起動；另外新經濟移民法也希望明年立法院能審查通過，強化台灣招商攬才的能力。

另外，今年還規劃新經濟移民法、投資台灣、回台投資行動方案、完善新創投資環境、就業金卡等政策，希望延攬產業人才、改善人口結構，另外透過滿足產業用地需求、擴充產業人力、穩定的水電供應，都是讓台商能安心回台投資。

▼國發會今天召開年終記者會，由於明年球經濟恐走緩，因此整體要靠內需來支撐，另外也要盤點政策來減緩對我國影響。（圖／記者馮建棨攝）