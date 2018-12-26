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【防堵非洲豬瘟】從食安角度看廚餘食物鏈

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▲雲林縣防非洲豬瘟，率先宣布禁止廚餘養豬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

●作者／韋恩的食農生活。

最近因為要預防非洲豬瘟，廚餘養豬的事情最近討論的沸沸揚揚。只是目前關注的重點都在防疫，也就是要經過高溫蒸煮後才能殺滅病毒。但是很少看到有人用食安觀點來討論廚餘養豬的事情，韋恩看到更多的資訊後，認為廚餘養豬在食安上面有相當大的空間必需要謹慎，也拋出問題請政府主管機關認真思考。

以政府目前調查的資料來看廚餘豬還佔國內毛豬的一成二，農委會也說了，吃廚餘的豬以黑毛豬比較多，據說吃餿水的豬，還特別好吃。所以其實大家都有機會吃到廚餘養的豬，因此值得大家關心，（其實韋恩還有點擔心）。

戴奧辛蛋事件言猶在耳

餿水目前主管機關應該屬於環保署，但是看來環保署對廚餘只負責收集，然後能不能使用於養豬，是由農委會所管理。這樣的管理方式，其實欠缺了食安的源頭管理精神。因為從食安的角度上，我們必須把飼料（廚餘）納入食物鏈的觀念來看。也就是說，豬吃了什麼東西，將來就有機會進入你我的口中。如之前的戴奧辛蛋事件，就是懷疑由飼料或飼料添加物受到戴奧辛汙染所引起，最擔憂的當然是如果消費者吃了受汙染的蛋，那這些戴奧辛，就有機會進入消費者的體內。有些汙染物，更有可能有生物累積效應，如野生鮪魚身上的重金屬、或是輻射地區的菇類含有較高的輻射物質，都可能將汙染加以放大。

反觀國內的廚餘管理，似乎黃麴毒素丶重金屬丶戴奧辛等常見汙染物，並沒見到有訂定規範管理。所以韋恩想問的是，主管機關的農委會可有訂過廚餘的安全標準，或是對其品質加以稽核？試想如果廚餘裡大家如果亂丟一些亂七八糟的東西進去，還不就是進入食物鏈中呢？ 或是發霉的食物，裡面不就可能會有黃麴毒素進入呢？此外在餿水桶裡，韋恩不時會看到比較自私的人，是連著塑膠袋丟進去，塑膠袋在裡面不知會浸多久，那裏面的塑化劑溶出，是不是也值得擔憂？更不用提裡面是不是會有塑膠微粒了。

所以提醒大家，廚餘中的東西說不定會透過食物鏈迴向給我們自己，所以不要把有毒、有健康顧慮的東西倒入廚餘桶，主管機關是不是也該對廚餘的安全性加以管理呢？猶記當初大家對黑心餿水油的有害成分非常驚恐與憤怒，當初大家有多擔心，韋恩現在就有多擔心。所以大家也值得思考看看，廚餘餵豬與其風險，Z有大於B嗎？

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●本文獲作者授權，轉載自「韋恩的食農生活」臉書。以上言論不代表本網立場。88論壇歡迎多元的聲音與觀點，來稿請寄：editor88@ettoday.net

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