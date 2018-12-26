比台積電高！　美光開大學4.7萬起薪搶人　明年再徵千人

▲美光積極徵才，開出業界最高的起薪。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

科技業大廠徵才如火如荼。記憶體大廠美光今（26）日表示，將提前啟動校園徵才，並且開出應屆畢業碩士5萬、學士畢業4.7萬的薪資，號稱「業界最高」起薪，比台積電還高。

美光在本月在人力網站積極展開招募，所需的人才包含工業工程、技術改良工程、精準工程生產、先進技術轉移工程、製程整合工程、資訊技術、品質工程、採購工程、生產製造工程、測試工程、先進封裝研發工程、供應鏈管理、人力資源管理等，主要以工程師為主。

美光台中後段封測廠在10月下旬揭幕啟用，當時美光人資副總裁April Arnzen表示，美光在人才招募相當有野心（aggressive），會用具有吸引力的條件來徵才。

美光目前在全球有2萬名員工，在台灣有7000多人，其中台中的封測團隊就已經1000多人，美光指出，在台中後段廠運作後，預計到明年底，要再徵才1000人，封測廠人力以2000人為目標。

由於美光據點全球遍布，且徵才接地氣，會積極爭取當地留學生，因此在辦公室可以看到很多不同膚色人種的同事，「多元化（diversity）」是工作環境的一大特色。

美光也積極鼓勵員工參與美光旗下基金會活動，以現有2萬名員工計算，累計已超過2萬小時投入公益，總計3160名員工投入公益事業。

▼美光（Micron)中科后里後段封測廠。（圖／資料照）