上班路過花100元買1注彩券　花蓮人獨得今年最高16.5億元頭獎

▲台彩公司總經理蔡國基（圖左）親赴花蓮「金多寶投注站」致贈頭獎商店獎牌。（圖／台灣彩券提供）

記者戴瑞瑤／綜合報導

威力彩今（2018）年11月5日在花蓮市「金多寶投注站」開出16.5億元頭獎，一注獨得，是今年最高單注獎金，也改寫歷年來宜花東地區最高頭獎金額的紀錄。這位超級幸運的中獎人，領獎時特地包了168萬元的大紅包給為他帶來好運的頭獎商店，台灣彩券公司總經理蔡國基今（26）日接受中獎人委託親赴「金多寶投注站」致贈大紅包與頭獎商店獎牌。

台彩總經理蔡國基表示，這位獨得16.5億元的頭獎中獎人，是花蓮當地的自營業者，在上班路途中，吃完早餐行經富強路「金多寶投注站」買了一張100元「威力彩」電腦選號幸運中獎，抱回今年最高的單注頭彩獎金，也一舉刷新了宜花東地區史上最高單注頭獎紀錄。

中獎人為了感謝彩券經銷商的幸運之手打出這張電腦選號的頭獎彩券，中獎人大方地包給「金多寶投注站」168萬元大紅包，與經銷商分享這絕佳的好運氣。「金多寶投注站」老闆還特別邀請辣妹舞團熱歌勁舞表演開場，還準備200份「威力彩」彩券、烤乳豬以及餐飲點心回饋在地鄉親，與大家一同分享喜氣。

另外，中獎人也捐贈6000萬元給中信慈善基金會，分配給其他社福單位運用。「金多寶投注站」老闆吳家禎表示，花蓮地區從來沒有開過這麼高的頭獎，不知道這位幸運兒是誰，但真的很為他高興；為延續分享這份喜氣，彩券行特別準備200份威力彩彩券、烤乳豬與餐飲點心回饋鄉親。

根據台彩公司統計，從96年1月1日至107年11月底，中獎人累積捐款已達48.4億元，捐助超過200個社福單位及公益團體、20個縣市政府，執行逾800個社福方案，全台灣已有高達554萬人次的弱勢族群受惠。