中油工會發公投撤換董事長　戴謙「感恩接受意見」

▲中油董事長戴謙。（圖／記者屠惠剛攝）

財經中心／綜合報導

中油工會2019年1月舉辦會員代表大會時，進行「您認為董座是否適任」的投票案，創下國營事業首例。中油董事長戴謙表示，目前尚未收到任何正式告知，不過對於工會的意見將「感恩的接受」，同時他也強調，推動電池研發是為配合國家政策，並非是不務正業。

中油工會罕見發動對董事長戴謙「不信任公投」，督導國營事業的經濟部政務次長曾文生今天赴立法院經濟委員會受訪時指出，經濟部從頭到尾認為這件事是有什麼誤會或問題，因此中油管理階層需要和工會做好溝通，目前雙方仍持續溝通中。

至於中油工會認為戴謙缺乏石化專業背景一事，曾文生則說，大家都有表達意見的自由，如果工會想要表達意見，可以依照機制來溝通。

▲中油工會將在下個月發起公投，調查董事長適任與否。（圖／記者馮建棨攝）

中油董事長戴謙談及中油工會發起全員投票，他表示，目前並未收到任何公文，因此無法回應。對於工會循機制提出這樣的意見與動作，則「感恩接受意見」，並會持續來溝通，同時也強調上任後推動研發電池，是為配合國家政策，「絕對不是不務正業」。

針對中油董事長適任與否之調查一案，勞動部表示，中油工會所提報的公文，勞動部雖已知悉，但這無涉准否或同意的態度或效力，也不會在開票時，派員列席，並呼籲勞資雙方若對公司經營方向與策略出現異意，公司應尊重工會有表達意見之權利，雙方仍應秉持誠意透過溝通，化異求同，以創雙贏。