電子支付可望大開放　街口跟LINE一卡通未來可互相轉帳

▲電子支付可望大開放。（圖／達志影像）

記者戴瑞瑤／台北報導

電子支付可望大開放！金管會主委顧立雄今天(26日)透露，電子支付跟電子票證明年(2019)將合併成一個法規，並且讓電子支付業者可以加入財金公司會員，未來民眾的不同電子支付帳戶可互相轉帳，例如：街口支付帳戶跟LINE一卡通帳戶可以互相轉帳。

立法院財委會今天(26日)審查《銀行法》修正草案，其中牽涉到「資金移轉帳務清算」部分，預計將原法條中的「銀行」改為「金融機構」，範圍更擴大。

金管會主委顧立雄說明，上述修改主要是希望將電子支付業者也能納入到財金公司會員，這也是呼應央行總裁楊金龍認為資金清算平台要擴大。電支目前沒有辦法成為財金公司直接會員，一定要找一個銀行做管理行，才能做資金移轉清算。

顧立雄說，電支業者納入財金公司會員後，未來不同電子支付業者之間可以做相互轉帳，現在是只能在自己支付業者的帳戶間轉帳。例如：現在只能街口支付帳戶間互相轉帳，未來可以街口支付帳戶跟LINE一卡通帳戶間轉帳。

目前金管會正在研議，將現行的電子支付與電子票證合併成「電子支付業」，由法規「電支條例」統一管理，明年(2019)下一個立法院會期就會將草案送進立法院。

顧立雄說明，以後沒有分電票跟電支，都統一都叫電支業者，法規上透過不同資本額來設限可以做的業務範圍，因為目前電票資本額比起跟電支資本額還小，業務複雜性不同，就會有不同資本額的限制。例如，資本額較小的只能做儲值，資本額較大的可以做儲值、轉帳等業務。

目前市場上所謂的電子票證，是指悠遊卡、一卡通、icash等；電支業者例如街口支付、LINE一卡通(電票兼營電支)、歐付寶、橘子支付等。