到底誰先的？川普撤軍後首次空襲　以色列、敘利亞互指對方先射導彈

▲以色列與敘利亞互指對方先發動攻擊。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普自上週宣布撤回在敘利亞駐軍後,首度傳出空襲事件,25日敘利亞防空系統攔截數個以色列發射的導彈,雖然大部分導彈在到達目標前已被擊落,但仍造成敘利亞3名士兵受傷。以色列也發布聲明反駁,該防空導彈是偵測到來自敘利亞的攻擊才啟動。

▲導彈遭擊落後砸中軍火庫,傷及3名士兵。(圖/達志影像/美聯社)



敘利亞官方阿拉伯敘利亞通訊社(Syrian Arab News Agency,SANA)指出,當時防空系統偵測到大馬士革(Damascus)西部上空偵測到數個「敵對目標」,根據軍方消息來源證實,該目標為以色列戰機從黎巴嫩領土上空發射的導彈。大部分的導彈在抵達地面前遭擊落,但仍造成3名士兵受傷,部分彈藥庫也受損。黎巴嫩官方新聞社先前曾指出,有多架以色列的噴射型飛機在黎巴嫩南部低空飛行。

以色列國防軍(Israel Defense Forces, IDF)則在官方推特表示,「以色列國防軍的防禦系統是感應到敘利亞的導彈才啟動。」也在官方聲明補充,已啟動防空系統擊退敘利亞的防空飛彈,並未造成任何損害或傷亡。半島電視台(Al Jazeera)也指出襲擊發生1小時後,大馬士革居民仍可聽到防空系統對空中目標射擊的聲音。

An IDF aerial defense system activated in response to an anti-aircraft missile launched from Syria.