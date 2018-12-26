泰內閣批准「同性婚姻法」　有望成為亞洲首個同婚合法國家

▲ 泰國有望成為第一個保障同性伴侶的亞洲國家。（圖／取自維基百科）

國際中心／綜合報導

泰國內閣25日批准堪稱「同性婚姻法」的民事伴侶法案初稿，此案下一步將送往國家立法議會（NLA）做最終審議。若當局屆時投下贊成票，法案將會在泰國《王室公報》（Royal Gazette）公告，並於120天後生效，讓泰國成為第一個保障同性伴侶的亞洲國家。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，在當前的版本當中，只要同性伴侶年滿20歲，且其中一人持有泰國護照，便能收養孩子。此外，在資產、房地產方面，《民事與商業法（Civil and Commercial Code）也將做細節上的修改，讓同性伴侶能與異性伴侶擁有極為類似的權益。而婚姻關係可由死亡、自願分居、法院命令宣告終結。

泰國內閣已批准法案，下一步焦點將轉往國家立法議會。記者Ryn Jirenuwat指出，國家立法議會未來將進行投票，「如果他們投下贊成票，他們會在需要修正的地方做變更，接著就會投票通過立法」。若屆時通過，法案會在泰國《王室公報》公告120天後生效。

目前仍無法預測國家立法議會屆時是否投下贊成票，但Ryn Jirenuwat暗示，「他們可能想要拉抬人氣，來準備明年2月的大選。」

Thailand cabinet today approved a draft of LGBT Civil Partnership Bill. The draft law will go to the National Legislative Assembly for further deliberation. A long, LONG way to go to get the LGBT gay marriage bill but it’s a leap forward. Still a GREAT NEWS! — Ryn J. (@Ryn_writes) December 25, 2018



只不過，這項法案並不受到部分LGBTI群體的歡迎，因為他們主張撤銷這項法案並修改法律，讓他們獲得完全的婚姻平權。

泰國司法部先前表示，同性伴侶可享有現行夫妻九成的權利，包括財產分配和遺產繼承，但健保教育福利、公職人員稅務減免等區塊並沒有受到明文保障。

泰國LGBTI倡議者Matcha Phorn-in提到，「如果這是另外一部歧視我們的法律，我們怎能支持呢？我們是要LGBTIQ納入（現行法律），並不是一條創造『二等公民』的法案。如果這項法案被否決，未來修改法律將會更容易。」

▼泰國LGBT團體在曼谷參加「同性戀自由日」遊行。（圖／路透）