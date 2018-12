泰內閣批准「同性婚姻法」　有望成為亞洲首個同婚合法國家

▲ 泰國有望成為第一個保障同性伴侶的亞洲國家。(圖/取自維基百科)

國際中心/綜合報導

泰國內閣25日批准堪稱「同性婚姻法」的民事伴侶法案初稿,此案下一步將送往國家立法議會(NLA)做最終審議。若當局屆時投下贊成票,法案將會在泰國《王室公報》(Royal Gazette)公告,並於120天後生效,讓泰國成為第一個保障同性伴侶的亞洲國家。

曼谷郵報(Bangkok Post)報導,在當前的版本當中,只要同性伴侶年滿20歲,且其中一人持有泰國護照,便能收養孩子。此外,在資產、房地產方面,《民事與商業法(Civil and Commercial Code)也將做細節上的修改,讓同性伴侶能與異性伴侶擁有極為類似的權益。而婚姻關係可由死亡、自願分居、法院命令宣告終結。

泰國內閣已批准法案,下一步焦點將轉往國家立法議會。記者Ryn Jirenuwat指出,國家立法議會未來將進行投票,「如果他們投下贊成票,他們會在需要修正的地方做變更,接著就會投票通過立法」。若屆時通過,法案會在泰國《王室公報》公告120天後生效。

目前仍無法預測國家立法議會屆時是否投下贊成票,但Ryn Jirenuwat暗示,「他們可能想要拉抬人氣,來準備明年2月的大選。」

Thailand cabinet today approved a draft of LGBT Civil Partnership Bill. The draft law will go to the National Legislative Assembly for further deliberation. A long, LONG way to go to get the LGBT gay marriage bill but it’s a leap forward. Still a GREAT NEWS!