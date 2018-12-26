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更痛苦的還在後頭！貿易戰對經濟的傷害　明年更加明顯

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▲美國總統川普（Donald Trump）加劇了美中貿易戰。（圖／路透社）

▲即使美中已開始進一步尋求談判已終結貿易戰，但各公司仍就當前的中斷局面發出警告。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

雖然2018年才是貿易戰爆發的一年，但2019年將會是全球經濟最痛苦的一年。

彭博報導，全球出口商紛紛趕在關稅生效前發貨，因此今年貿易數字受影響有限，然而隨著出口訂單逐漸減少，彭博全球貿易追蹤指數正在走軟。即使美中已開始進一步尋求談判已終結貿易戰，但各公司仍就當前的中斷局面發出警告。

目前在這場美中貿易戰火下，已有傷員出現。GoPro預計明年夏天前將其大部分相機生產線轉移至中國大陸之外的國家，成為首批採取此類行動的電子產品製造商。而知名物流公司FedEx最近也大幅下調營收展望，並削減國際航空運輸量。

在全球擁有4000處物流設施的Prologis公司執行長Hamid Moghadam表示，任何對商業的干涉都會對經濟產生影響，基於這個理由，全球的經濟可能將放緩。

金融市場同樣受到打擊。美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）估計，貿易戰的消息對今年標普500指數，貢獻了6個百分點的跌幅。陸股在2018年已損失近2兆美元市值，並陷入熊市中，一蹶不振。

近期的消費數據凸顯出貿易問題將拖累明年美國經濟成長的擔憂。美國消費者對未來經濟的樂觀度降至一年來新低，而小企業對經濟改善的樂觀情緒則降至2年來新低，企業預計2019年的利潤將小幅下滑。

彭博經濟學家Tom Orlik認為，對於世界經濟而言，貿易戰的威脅僅是暫時不被提及，而非消失。其中有3大風險值得留意，首先，美中之間90日的會談可能會以失敗告終，這意味著關稅將會更高；其次，即使關稅並未增加，2019年的出口量有些已預先於2018年提前出貨；最後，除了貿易戰之外，PMI調查的預警信號還有聯邦快遞的獲利預警都預告著需求疲軟。

國際貨幣基金組織（IMF）預測，貿易量將從去年的5.2%及今年的4.2%降至2019年的4%。

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關鍵字：貿易戰,關稅,制裁,川普

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