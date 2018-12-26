華為投入130億美元的研發金經費　打造通訊王國

▲ 中國大陸通訊設備大廠華為。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

華為近期遭到以美國為首的盟國進行抵制，雖然華為因此在5G通訊技術的發展受到不小的限制，但該公司在5G通訊技術仍有不容小覷的地位。

據《華爾街日報》報導，華為於1987年由具有解放軍背景的任正非創立，目前是全球第一大電信設備供應商，同時也是全球第二大手機生產商。為全球電信商提供電信設備一直是該公司主要的業務，該公司其他業務像是雲端服務、智慧型手機銷售等等也都在持續成長。

華為最一開始是以提供中國大陸農村地區電信設備起家，現在這部分仍是該公司最大的市場之一。華為近年進軍其他開發中國家，甚至在歐洲電信市場佔有一席之地，但華為卻無法打進美國市場，且美國以使用華為設備恐造成國安危機為由，要求其盟國一同加入抵制華為的活動，但華為至始至終都一直否認美國的指控。

無獨有偶，華為早期也被指控竊取其他科技大廠技術，如今華為已成為中國大陸頂尖的科技公司，去年更是投入130億美元的研發金費，超越英特爾公司，幾乎和Alphabet公司相當。據華為表示，該公司目前有約45%的員工屬於研發人員，這些員工除了研發晶片外，還會開發手機和5G通訊技術。

由於華為投入金額如此龐大的研發經費，代表該公司已自行開發許多先進技術，例如該公司旗下海思半導體(HiSilicon)在全球排名第七，且旗下旗艦機種P20當中，僅有半導體零部件來自美國供應商，與其他主要依賴美國供應商的競爭對手呈現對比。

但儘管華為如此龐大，該公司目前仍未上市，工公司稱自己是一間員工所有的企業，創辦人任正非持有1.4%的股權，其餘股權為8.1萬名員工所有。但有美國官員指控，華為這樣的股權安排是不透明的，無法得知北京政府是否有插手華為營運，對於使用華為設備的其他國家來說增添不少安全風險。