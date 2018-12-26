高通再下通牒！　蘋果繼續無視禁售令將申請拘留高管並罰款

▲ 高通稱若蘋果不執行禁售令，將申請拘留蘋果大陸高管。（合成圖／達志影像／美聯社、路透）

科技中心／綜合報導

高通和蘋果的專利戰似乎愈演愈烈，根據《北京青年報》報導，12月25日，高通大陸專利訴訟代理律師蔣洪義表示，如蘋果公司依舊不履行禁令，高通有權申請對蘋果在中國大陸四家被訴公司的法人代表採取罰款、拘留、限製出境和調閱徵信系統記錄等措施。

高通仍在推進對蘋果強制執行

蔣洪義表示，目前高通已經依法向福州中院提出了強制執行的申請，後續會繼續推進此項工作。如果蘋果始終拒不執行，依據《中華人民共和國民事訴訟法》和《中華人民共和國刑法》規定，高通有權申請法院對蘋果在華公司的四位法定代表人進行罰款、拘留、限制出境、調閱徵信系統記錄等措施，蔣洪義並直言，「如果蘋果因抗拒執行而受到法院的嚴厲處罰措施，這對跨國公司來說是一個有損商譽的行為。」

軟體更新高通仍不滿 最新手機也要禁售

日前，蘋果推送iPhone軟體更新試圖規避高通專利，蔣洪義對此表示，「在蘋果公司發佈了軟件更新之後，我們對北京相關蘋果店銷售的被禁售型號iPhone手機進行了公證購買，查明這些仍在銷售的禁售型號iPhone手機中的操作系統，仍然在使用之前的舊版本。我們認為蘋果所謂的軟件更新與禁令的執行完全沒有關係。」同時他還指出，禁令的適用範圍是針對七款型號的iPhone手機，不涉及到iOS操作系統的版本問題。

蔣洪義還表示，法院當下頒佈的禁令效力應維持到案件二審判決時。而近期，高通正請求法院在大陸市場進一步禁售最新的iPhoneXS、XS Max和XR三款手機，屆時蘋果的iPhone系列所有產品或將都列入禁售令。

蘋果所有禁售商品均在正常銷售

蘋果、高通兩家行業巨頭的正式交鋒始於2017年1月，蘋果在美國加州起訴高通，指責高通壟斷晶片市場，並在大陸向北京知識產權法院遞交訴訟。隨後蘋果停止向高通支付專利費用。

直到2018年12月10日，福州中院發出禁售令，要求蘋果立即停止針對高通兩項專利，包括在大陸進口、銷售和許諾銷售未經授權的產品的侵權行為。禁令相關的產品包括iPhone 6S到iPhone X的所有產品。而從禁令發佈至今，蘋果被禁售產品在天貓、京東、蘇寧等線上電商，以及蘋果所有線下店舖，仍然正常銷售。

另一方面，蘋果在德國也被下令禁售iPhone 7、iPhone 8等型號手機。