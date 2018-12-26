日本明年7月重啟商業捕鯨　中斷30年之路被批「海盜捕鯨國」

▲日本政府投下震撼彈，將重新開放商業捕鯨。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

日本政府26日表示，將在2019年退出國際捕鯨委員會（International Whaling Commission，IWC）；此舉是30年來首次替商業捕鯨的行為正式鋪路，可能引起國際間的譴責。根據IWC規範，日本退出將於明年6月30日生效。

《日本時報》報導，一旦退出國際捕鯨委員會後，日本計畫明年7月開始，在附近水域與專屬經濟海域捕鯨，並停止在南極海域的科學捕鯨行為。日本內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）26日說明，將在年底前正式通知國際捕鯨委員會，「我們決定退出國際捕鯨委員會，以便在明年7月恢復商業捕鯨活動。」

過去30年內，日本一直鼓勵恢復商業捕鯨行為，並稱有些鯨魚的物種已經相對豐富，像是小鬚鯨，但此舉不斷受到反捕鯨的澳洲、紐西蘭抨擊。根據政府數據顯示，1960年代，日本每年消耗約20萬噸鯨魚肉，近年來則大幅下降到5000噸左右。

據了解，和歌山縣（Wakayama Prefecture）的太地町（Taiji）有捕鯨傳統，但已遭受國際間強大的壓力。富含蛋白質的鯨魚肉，曾是戰後時代人們主要的營養來源，還一度在學校午餐供應。

▲捕鯨議題受到許多保育團體關注。（圖／達志影像／美聯社）



首相安倍晉三所領導的自民黨中，有些立法者強調應保留當地的捕鯨傳統，但目前還不清楚需求是否會增加。而日本選擇退出國際捕鯨委員會，可能會引起外界質疑；日本是聯合國海洋法公約的成員，該公約要求保護海洋資源。

國際捕鯨委員會如今有89個會員國，成立於1948年，旨在保護海洋物種，實現捕鯨產業的秩序。日本1951年加入該組織。事實上，澳洲政府與環保人士多次對於日本的預告感到憤怒，警告這是走上「海盜捕鯨國」之路。

東京部分官員聲稱，某些種類的鯨魚數量已經恢復，足以重啟獵捕。防衛大臣小野寺五典（Itsunori Onodera）則告訴NHK，他支持政府退出，「我過往曾多次參加IWC的會議，對於他們帶有極度偏見的觀點，我感到震驚。IWC已變成功能失調的組織。」

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