羅正方／寧輸天下，莫像咸豐輕然諾、丟氣節

▲咸豐皇帝。（圖／視覺中國CFP）



●羅正方／ 經緯航太科技公司董事長。

最近實在不得不讓人想起咸豐皇帝這個可憐傢伙。打從登基之始，內有太平天國之亂，外有鴉片戰爭列強凌境。面對內憂外患，咸豐前期還任賢求才，苦思轉型圖強，尚能在困境中維持時局。

然而，原來久圍久困的太平天軍已經氣數已盡，卻因咸豐沈不住氣，胡亂指揮亂了套路，而導致湘軍一線精鋭平白犧牲，等到天軍突圍，後有新秀崛起而勢不可擋，終究導致江北大營被破，江南大營被剿，咸豐自此懷憂喪志，性情大變，完全失去自信。

洪秀全何以號召天下人

原本早就可以提早結束的戰事，卻屢因咸豐的凡事作半套，政策反覆、父子騎驢，而讓海內外看破手腳，知道如何有效周旋，即使太平天國最後弭平，但一拖再拖，天下最後死了七千萬人，造就有史以來最大的戰爭災難，國力大損，豈有回天之力，列強則趁著天朝衰敗而長驅直入。

太平天國實為掛羊頭賣狗肉之流寇，拜上帝是用來諕人愚民的，許多理想的教條口號，根本禁不起考驗，也無法落地實施，但為何以洪秀全這種騙子之流還能號召天下人跟隨？那是還有楊秀清、蕭朝貴、韋昌輝、石達開這些人躲在後面操縱利用。

太平天國不是有什麼強大的信仰或價值支撐，它的存在就是因為清國天朝吏治腐敗，經濟蕭條而民不聊生，皇帝顢頇改革無能，積弱不振且無力回應內外的挑戰，才會提供太平天國坐大的沃土！

然而，咸豐卻不明白，若能廣納善言，持續維持打破族群出身的用人方式，努力勤政愛民，努力徹底地久圍久困，那剩下的，其實就是等待太平天國的內訌，等待天王之間的自己攻訐殘殺，太平天國自己終究會滅了自己，而不用浪費太多生靈塗炭！

▲晚清太平天國革命失敗之後，約一萬多名太平軍餘部被賣到南美當礦工。（圖／翻攝自文史網）



反觀風雨已入飄搖，如殘燈之熖的天朝命運，為何還有辦法苟延殘喘又延命了一甲子有餘？其實，就是出了一群亂世中以天下為己任的人，曾國藩、胡林翼、羅澤南、左宗棠、彭玉麟、李續賓等，若説可惜了這些天下之士為何要愚忠臣伏於清皇，而不如説這些人有對於世道倫常、忠義氣節有他們不悔堅持的價值觀。

他們生於封建時代，那時的世界尚無民主革命思想的啟蒙，連君主立憲都要到以後才有的事，但他們作為要回歸他們信守的價值觀，是矢志用生命去守護，沒有一個人是為己之私。

他們紮硬寨，打死戰，不只為了成全皇帝的詔命而己，他們更像是為殉道而戰，為救援彼此身䧟戰火的同志而戰。自湘軍建立以來數百仗，就是以寡擊眾，前要追擊圍困數以十百倍的太平軍豺狼，後要跟整個帝國腐敗的官吏制度抗衡，前後夾擊，也不能失去自己信仰的初衷。

後人評論湘軍也是殘暴不堪，愚忠擁護封建帝國，甚至為後代軍閥割據的鼻祖，這些批評或許都是後見之明，但在那個沒有太多其他選擇的年代，我認為這群人至少堅持以身殉道，以身作則，在亂世中豎立何為自我領導，當責以赴。

天下事豈能戲言



今夜，感觸甚深，我總覺得即便民進黨一時無法諒求世人得以卸下怨氣，但也不是多年所為全盤皆墨，許多工作必須經由沈澱來逐一檢討，是用錯方法不夠周延，或是事與願違，在不對的時機作了愚蠢的行事，這些都應承認及矯正。

然而，大敗之後迄今，仍然盡幹些風馬牛不相干的鳥事，對的事卻揮劍自宮繳械，有些事是要對歷史負責的，可以戰死，也不能跪求偏安，就算丟了天下，也不能輸了氣節！根本就像當年的咸豐一樣無可救藥。

當時信誓旦旦何以為道，今日卻不分靑紅皀白的一味反覆，被大敗嚇失了魂魄，只想逃離眼前的泥淖。同志們再也不知為何而戰，莫不拔劍四顧而淚眼蒼茫。天下事豈能戲言，若今日能夠輕然諾，變節毀義，無法抗拒眛俗，無法抵擋民粹，那日後則無人可戰，無人願戰！

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