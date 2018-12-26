　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
雲論 雲論焦點 政治 學運 大選 兩岸 | 國際 | 公義 | 教育 | 社會 | 藝文 | 影評 | 其他

羅正方／寧輸天下，莫像咸豐輕然諾、丟氣節

加入雲論，掌握更多最新觀點！

▲咸豐皇帝。（圖／視覺中國CFP）

●羅正方／ 經緯航太科技公司董事長。

最近實在不得不讓人想起咸豐皇帝這個可憐傢伙。打從登基之始，內有太平天國之亂，外有鴉片戰爭列強凌境。面對內憂外患，咸豐前期還任賢求才，苦思轉型圖強，尚能在困境中維持時局。

然而，原來久圍久困的太平天軍已經氣數已盡，卻因咸豐沈不住氣，胡亂指揮亂了套路，而導致湘軍一線精鋭平白犧牲，等到天軍突圍，後有新秀崛起而勢不可擋，終究導致江北大營被破，江南大營被剿，咸豐自此懷憂喪志，性情大變，完全失去自信。

洪秀全何以號召天下人

原本早就可以提早結束的戰事，卻屢因咸豐的凡事作半套，政策反覆、父子騎驢，而讓海內外看破手腳，知道如何有效周旋，即使太平天國最後弭平，但一拖再拖，天下最後死了七千萬人，造就有史以來最大的戰爭災難，國力大損，豈有回天之力，列強則趁著天朝衰敗而長驅直入。

太平天國實為掛羊頭賣狗肉之流寇，拜上帝是用來諕人愚民的，許多理想的教條口號，根本禁不起考驗，也無法落地實施，但為何以洪秀全這種騙子之流還能號召天下人跟隨？那是還有楊秀清、蕭朝貴、韋昌輝、石達開這些人躲在後面操縱利用。

太平天國不是有什麼強大的信仰或價值支撐，它的存在就是因為清國天朝吏治腐敗，經濟蕭條而民不聊生，皇帝顢頇改革無能，積弱不振且無力回應內外的挑戰，才會提供太平天國坐大的沃土！

然而，咸豐卻不明白，若能廣納善言，持續維持打破族群出身的用人方式，努力勤政愛民，努力徹底地久圍久困，那剩下的，其實就是等待太平天國的內訌，等待天王之間的自己攻訐殘殺，太平天國自己終究會滅了自己，而不用浪費太多生靈塗炭！

▲晚清太平天國革命失敗之後，約一萬多名太平軍餘部被賣到南美當礦工。（圖／翻攝自文史網）

反觀風雨已入飄搖，如殘燈之熖的天朝命運，為何還有辦法苟延殘喘又延命了一甲子有餘？其實，就是出了一群亂世中以天下為己任的人，曾國藩、胡林翼、羅澤南、左宗棠、彭玉麟、李續賓等，若説可惜了這些天下之士為何要愚忠臣伏於清皇，而不如説這些人有對於世道倫常、忠義氣節有他們不悔堅持的價值觀。

他們生於封建時代，那時的世界尚無民主革命思想的啟蒙，連君主立憲都要到以後才有的事，但他們作為要回歸他們信守的價值觀，是矢志用生命去守護，沒有一個人是為己之私。

他們紮硬寨，打死戰，不只為了成全皇帝的詔命而己，他們更像是為殉道而戰，為救援彼此身䧟戰火的同志而戰。自湘軍建立以來數百仗，就是以寡擊眾，前要追擊圍困數以十百倍的太平軍豺狼，後要跟整個帝國腐敗的官吏制度抗衡，前後夾擊，也不能失去自己信仰的初衷。

後人評論湘軍也是殘暴不堪，愚忠擁護封建帝國，甚至為後代軍閥割據的鼻祖，這些批評或許都是後見之明，但在那個沒有太多其他選擇的年代，我認為這群人至少堅持以身殉道，以身作則，在亂世中豎立何為自我領導，當責以赴。

天下事豈能戲言

今夜，感觸甚深，我總覺得即便民進黨一時無法諒求世人得以卸下怨氣，但也不是多年所為全盤皆墨，許多工作必須經由沈澱來逐一檢討，是用錯方法不夠周延，或是事與願違，在不對的時機作了愚蠢的行事，這些都應承認及矯正。

然而，大敗之後迄今，仍然盡幹些風馬牛不相干的鳥事，對的事卻揮劍自宮繳械，有些事是要對歷史負責的，可以戰死，也不能跪求偏安，就算丟了天下，也不能輸了氣節！根本就像當年的咸豐一樣無可救藥。

當時信誓旦旦何以為道，今日卻不分靑紅皀白的一味反覆，被大敗嚇失了魂魄，只想逃離眼前的泥淖。同志們再也不知為何而戰，莫不拔劍四顧而淚眼蒼茫。天下事豈能戲言，若今日能夠輕然諾，變節毀義，無法抗拒眛俗，無法抵擋民粹，那日後則無人可戰，無人願戰！

熱門推薦》
►慈禧太后如何回到北京？
►民進黨禁不起「韓流」的考驗
►不走老套路線的韓國瑜

►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

●本文獲作者授權，轉載自臉書。以上言論不代表本網立場。論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄：editor88@ettoday.net

ET快訊
越南團落跑畫面曝光！進高雄飯店1小時變裝　153人僅剩1領隊
郭富城勾嫩妻脖子放閃！一看「右下角」網傻了：認真嗎
李連杰2愛女曝光！「高顏值+大長腿」神基因正翻
敵營戰術指導中…柯瑞「探頭偷聽」被攝影機全錄下

關鍵字：雲論,雲論羅正方,羅正方,民進黨,咸豐皇帝,太平天國,蔡英文,管中閔,葉俊榮

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
加入雲論，掌握更多最新觀點！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 論壇最新 全站最新

陳一新／蔡柯會圖窮匕見　綠白合作破局時

蔡又晴／蔡柯會前的橄欖枝

羅正方／寧輸天下，莫像咸豐輕然諾、丟氣節

臨床心理師蔡百祥／孩子有狀況，該去哪裡評估呢？

趙春山／兩岸一家人，凡事好商量

【韓國瑜就職】李沃牆／喊收城市稅　能成為全台首例？

【放行管中閔】單厚之／還有誰會幫民進黨「插管」？

【葉俊榮請辭】林石猛／管中閔能順利走馬上任嗎？

【放行管中閔】邱智淵／連任優於民意，蔡政府管案決策左支右絀

肇事責任不能靠仇富一筆勾銷

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

楊冪「4歲女兒給公公帶」　劉愷威爸首曝3人現況！

羅正方／寧輸天下，莫像咸豐輕然諾、丟氣節

臨床心理師蔡百祥／孩子有狀況，該去哪裡評估呢？

趙春山／兩岸一家人，凡事好商量

【韓國瑜就職】李沃牆／喊收城市稅　能成為全台首例？

【放行管中閔】單厚之／還有誰會幫民進黨「插管」？

【葉俊榮請辭】林石猛／管中閔能順利走馬上任嗎？

【放行管中閔】邱智淵／連任優於民意，蔡政府管案決策左支右絀

肇事責任不能靠仇富一筆勾銷

機車族是停車格收費後的最大受益者

【放行管中閔】陳國祥／「拔管」不成，憤而「摘葉」！

蕭秉治貼身服務鼓鼓！　為他「泡澡、煮飯」兄弟情暖炸❤

伯朗城堡咖啡推曦望套餐迎曙光　還有酒類飲品續杯半價

不是吳音寧！汪文豪被請辭後　豐年社社長由「她」接任

流感疫苗缺貨、跨年人潮增感染風險　醫：先打支肺炎鏈球菌

2009年開幕「千人夜排」搶購　廖人帥潮牌旗艦店收攤

「ETtoday看電影」看直播就有機會揹走大黃蜂！

中油工會發公投撤換董事長　戴謙「感恩接受意見」

《比悲傷更悲傷的故事》陳意涵定情項鍊被神出　Outlet千元價　

《聲林》鄭心慈耶誕開唱！　收「最爛禮物」嚇到崩潰

史上最大落跑團曝光／入住飯店1小時變裝　152人跑光僅剩領隊

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

論壇熱門新聞

鍾文榮／你有開超跑的自由，為何..

機車族是停車格收費後的最大受益..

【放行管中閔】陳國祥／「拔管」..

單厚之／還有誰幫民進黨「插管」

黃竣民／烏克蘭是歐洲下一個戰爭..

【韓國瑜就職】李沃牆／喊收城市..

趙春山／兩岸一家人，凡事好商量

【葉俊榮請辭】林石猛／管中閔能..

【放行管中閔】邱智淵／連任優於..

呂謦煒／管中閔獲聘，民進黨20..

2018台灣年度英文：skr

臨床心理師蔡百祥／孩子有狀況，..

周天瑋／中美之爭是修氏陷阱？還..

郭正亮／台灣跟國際樂園說bye..

更多熱門

相關新聞

葉俊榮同意管中閔任台大校長　被告發凟職

前教育部長葉俊榮因宣布「勉予同意」前國發會主委管中閔接任台大校長下台，律師林憲同質疑，葉俊榮明知台大校長遴選程序有包括遴選委員蔡明興違背迴避義務等程序性重大瑕疵，向台北地檢署告發葉俊榮、管中閔、蔡明興等3人，涉違反貪污治罪條例之瀆職、圖利及刑法使公務員登載不實等罪。

李艷秋：拔管的幕後黑手是蔡英文　

3度救援！賴清德再找姚立德代理教育部

臨床心理師蔡百祥／孩子有狀況，該去哪裡評估呢？

管中閔上午未現身兒搖頭避談爸

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

直擊！郝龍斌、游淑慧獨處3小時

花蓮爆豬隻集體死亡　遭養豬戶丟棄在河邊

車牌9555太派！他看家裡3輛1029冒冷汗

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台濕冷

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面