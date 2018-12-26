輝達GeForce官方認證網咖爆發　一年內突破600家

▲輝達（nVidia）執行長黃仁勳。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

輝達（NVIDIA）今（26）日宣布亞太地區通過GeForce官方認證的網咖已突破600家，比不到一年前的預測量高出20%。最新加入認證行列的是位於柬埔寨的白金級網咖MCT Esports，其他地區包含澳洲、印度、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國以及越南等地皆有新的網咖開幕。

GeForce平台認證計畫是從2015年開始展開的，協助網咖業者透過最先進的平台，為顧客提供極致的遊戲體驗。

隨著全新 GeForce RTX 20系列繪圖晶片（GPU）推出後，台灣的麗華行 (LHH) 成為首波全面換裝GeForce RTX的網咖，提供超過200台撘載RTX的桌上型電腦。

RTX GPU採用輝達圖靈（Turing）GPU架構以及RTX平台，結合即時光線追蹤、人工智慧以及可編程著色技術，為玩家打造嶄新的遊戲體驗。

除了麗華行之外，包括澳洲、柬埔寨、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、南韓、台灣、泰國以及越南等地共有超過 45 家 GeForce 認證網咖已提供撘載最新 GeForce RTX GPU 的電腦。

輝達亞太區業務行銷副總裁Raymond Teh表示，GeForce認證網咖數量的驚人成長反映出亞太地區遊戲領域的蓬勃，透過撘載顛覆性的圖靈架構的RTX GPU，玩家們將能以前所未有的方式享受極致的遊戲體驗。

▼輝達宣布亞太地區通過GeForce 官方認證的網咖已突破600家。（圖／業者提供）