美股12月狂跌3746點　超過千檔境外基金下跌近5%



▲美股12月大跌3746點，導致境外基金慘跌。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

美國聯準會（Fed）如預期12月升息一碼，並下調2019年升息次數及經濟增長預測，加上美國白宮與國會兩黨無法就邊境牆資金達成協議，導致部分政府機關關門，讓美股連番重挫，平安夜崩逾600點，12月狂跌3746點，拖累歐股跌至2年低點，亞股昨日大多也下挫。總計12月以來目前有1034檔境外基金（均含股、債）平均下跌4.75%；其中，股票型基金跌最兇、債券型基金小漲。

根據統計，逾千檔境外基金當中，有782檔股票型基金平均下跌6.63%，反觀234檔債券型基金平均上漲0.21%。

富蘭克林證券投顧表示，利空籠罩加上假期交投清淡，美國股市近期出現恐慌性修正，短線信心不足下美股波動難免，但投資人不必擔心，隨著股市急跌後已出現跟基本面背離跡象，評價面修正後也轉趨合理，預期將逐漸開始吸引低接買盤進場，有利「元月行情」展開。

另一方面，觀察美股本波修正期間，新興當地債匯市已出現逆勢上漲的強勁表現，新興股市走勢趨穩，伴隨資金回流與中國政策做多，有利新興市場延續反彈氣勢，建議投資人趁機檢視並調整資產配置，提前卡位元月行情。

富蘭克林證券投顧建議，核心配置首選全球政府債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，掌握高債息及匯兌收益空間；另防禦型股票首選美國公用事業類股，看好其內需導向、景氣防禦及高股利特性；較積極型股票配置，則可留意美股及大中華股票型基金震盪買點，搭配生技、科技或天然資源產業區間操作。