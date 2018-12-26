中鴻調降1月內外銷盤價　跟進中鋼降價腳步　期待農曆年後反彈

▲中鴻鋼鐵主要產品為各類鋼管。圖為中鴻旗下的鋼管廠。（圖／翻攝自中鴻官網）

記者林淑慧／台北報導

國際鋼價持續走跌，市場需求減緩，中鴻決定全面調降明年1月熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅產品內外銷價格；中鴻主管表示，這次調降是跟進母公司中鋼對明年第一季的降價腳步，近期為產業淡季，期待市場在農曆年後恢復正常水準。

法人分析表示，儘管中鋼對明年第一季的鋼品盤價未再調漲，但國際鋼協仍樂觀預期明年國際鋼價走揚，中鴻業績仍有成長空間。另外，中鴻今年獲利來自API鋼管外銷美國市場部分；展望後市，仍須關注油價漲跌對API鋼管的需求的影響。

依據中鴻廠盤會議結果，明年1月熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅產品內外銷價格將全面降價。內銷方面，熱軋和熱浸鍍鋅鋼品每公噸都調降300元，冷軋 每公噸調降400元，平均跌幅約1.4％～1.96％。外銷部分，熱軋和冷軋鋼品每公噸降10至20美元。

中鴻主管指出，近期受到台塑河靜鋼廠調降熱軋內銷價格影響，其報價每公噸降到 470至480美元，但外銷每公噸報價還賣到500美元，且大陸外銷報價仍在500美元，在市場信心不足衝擊下，使得市場供需減緩。

中鴻主要產品為熱軋鋼捲、冷軋鋼捲及JIS鋼管、ASTM鋼管、API鋼管、PE包覆管，以供應國內需求為優先。現有五個生產廠區，熱軋廠(年產能240萬噸)、冷軋廠(年產能45萬噸)、酸鍍廠(酸洗線年產能60萬噸、鍍鋅線年產能30萬噸)位於高雄市。

另外，中鴻鋼管廠大發廠區(年產能4.8萬噸)位於高雄市大發工業區、鋼管廠鹿港廠區(年產能20萬噸)位於彰化縣彰濱工業區。