體恤北漂員工　中華電土地資產活化先蓋宿舍給員工住

▲為了體恤北漂員工，中華電信將再增蓋宿舍給員工住。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

自明年開始，中華電信將進入為期五年的退休潮，而為了因應未來業務發展需求，中華電也將以招聘高科技人才為主；不過，吸引人才並不是一件簡單的事，中華電信指出，未來在薪資方面，高科技人才的薪水水準將會與其他科技公司相當，且為了讓北漂員工不用煩惱住所，也將活化既有土地資產，蓋社會宅、員工宿舍給這些人才住。

中華電信執行副總經理蘇添財指出，該公司目前已投資了四、五億台幣的資金，將既有的機房改建為員工宿舍，而首先著手的就是中華電信研究院建築，未來將規劃為地下1層地上6層的員工宿舍，屆時將會有一百多間的員工宿舍。

蘇添財說明，該公司希望以興建新員工宿舍的方式，以提升員工研發、食衣住行環境，來吸引國內優秀科技人才。

且除了研究院之外，中華電信在萬華也將有一塊地作為興建員工宿舍之用，預計將會有地下2層、地上8層，並有超過60間的房間，以滿足北漂員工住宿需求。研究院與萬華的員工宿舍預計將於110年初完工。

蘇添財指出，中華電信未來資產活化也將持續推動，不過未來的規劃目前都尚未定調，將會以各地方政府的都市計畫去走；像是新北三重的建築用地，雖然目前也有與新北市政府在談論，但是時程上還不確定，且土地資產活化也要看整體的供需，才能下定論。

中華電信董事長鄭優也表示，舉凡能創造資產活化最大效益的地方就會優先執行，不過現階段都仍需要配合政府政策；未來若是出現適當的合作對象，或者是地方政府、商業界有什麼樣的規劃，以跟該公司整體的資產活化一起創造更大效益，該公司就會優先推動。