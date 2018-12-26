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【韓國瑜就職】李沃牆／喊收城市稅　能成為全台首例？

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●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

甫當選的百里侯於12月25日宣誓上任，就職演說不免俗地對選民許下未來四年願景；當然，「拼經濟」成了大家共同的目標。其中，最受矚目的莫過於高雄市長韓國瑜；他提出對國外觀光客課徵「城市稅」（Tourist City Taxes），希望有助於維持高雄市觀光品質，同時改善財政，果然一鳴驚人。高雄市課徴城市稅能否成為全台首例，無疑是大眾矚目的焦點。

據悉，全球至少已有10幾個國家的城市已課徵城市稅，其中以歐洲地區最多；並有逾半以上的城市稅是以「住宿稅」為主，也有少數是「入境觀光稅」，內容可謂不一而足。以下特以義大利、德國及日本為例說明，或可作為高雄市借鏡。

一、義大利的經驗

早在2011年，義大利政府為了搶救財政赤字，針對觀光客收取城市稅。這是一種全國性的政策，適用於各地方城市。國外觀光客在網路訂房付款時，房價是不含城市稅的；而是抵飯店Check In時，櫃台人員才會收取。稅費收取以人頭計算，並依飯店等級而有差異；通常等級愈高，稅費也愈高；每晚收1至10歐元不等（約台幣35至350元）；且最多收取10晚，如熱門城市－羅馬（參考表1所示）。

▲義大利政府為搶救財政赤字，已在各城市對觀光客收取城市稅，其中首都羅馬課徵的金額最高。資料來源。（圖／作者李沃牆整理提供）

二、德國的經驗

德國城市稅並非全國性政策，而是由各城市自行決定；如柏林市政府也是因為財政長年出現赤字；再加上觀光客人數不斷增加，造成景點及基礎建議的破壞，因而自2013年7月1日起課徵「城市稅」。只要是非公務或是商務到柏林的國外觀光客住旅館，不論大旅館、小旅舍還是民宿，住宿費將加成5%作為「城市稅」，估計每年可為市政府增加2,500萬歐元（約8億7,500萬台幣）的收入。其他如慕尼黑、漢堡、法蘭克福、科隆和特里爾等城市也相繼實施。

三、日本的經驗

日本東京從2002年10月起課徵「宿泊稅」（住宿稅，Accommodation tax），類似上述義大利及德國的城市稅；並按每人每晚支付的飯店價格分級課稅，每人每晚房價未滿1萬日圓者免繳宿泊稅，房價1萬到1.5萬日圓，另課100日圓（約28元台幣）宿泊稅，房價1.5萬日圓以上者，宿泊稅皆為200日圓（約56元台幣）。大阪則自2017年1月起課徴，是日本第2個收取宿泊稅的城市。

與東京不同的是，其稅費在房價逾2萬日圓者，宿泊稅均為300日圓（約84元台幣），預計一年可為大阪府帶來10億日圓（約2.8億台幣）的稅收。這些稅金將用來做為振興大阪觀光的經費。此外，日本的京都亦於2018年10月1日起徵收宿泊稅，不論入住的是哪種住宿設施，都會被徵收宿泊稅；房價每晚低於2萬日圓，均收取宿泊費200日圓；當房價介於2萬至5萬日圓，收取300日圓宿泊稅；超過5萬日圓以上，則一律收取1,000日圓（約280元台幣）宿泊稅，明顯高於東京及大阪。

▲日本東京從2002年開始課徵「宿泊稅」；京都則是從2018年10月才開始課徵，房價越貴徵收越多。資料來源：東京大阪京都。（圖／作者李沃牆整理提供）

此外，日本參議院於今年4月通過「國際觀光旅客稅」的新稅法案，從明（2019）年1月7日起，不分國籍，只要2歲以上、從日本出境者，都要交1,000日圓出境稅，將以附加在機票、船票費的方式課徵，估計日本政府1年可收入超過400億日圓（約112億台幣），所得將用於加快出入境審查效率、自然觀光資源維護等。

在高雄可行性高嗎？

筆者以為高雄城市稅要能成功有二要點可注意，首先：城市稅是屬於地方稅，各縣市政府可根據「地方稅法通則第3條」，規劃課徵地方稅；但必須經過高雄市議會審議通過，並送請財政部及主計處核備；又針對外國人課徴亦涉及內政部及交通等部會，必須共同審議，確認適法性無疑慮後才可開徴。

其次，高雄觀光景點必須有足夠的吸引力，觀光品質良好，才會有絡繹不絕的觀光客及可觀的稅入。據高雄觀光局統計，2017年上半年到高雄住宿的外國旅客約有246萬人，若每人課100元台幣城市稅，則有將近2億4,600台幣收入，確實不無小補。但值得一提的是，雖然全球各城市課徵城市稅動機不同，也依目的區分為國稅及地方稅；但通常專款專用，包括城市基礎公共建設、提升觀光品質（如維護美麗的景觀及環境衛生、提升觀光導覽、解決道路擁擠混亂現象、增加觀光巴士）及城市魅力、振興觀光等各種軟硬體設施；也有部分城市用以回饋市民。綜合來看，高雄市開徵城市稅極其可行，但要成為全台首例，仍需天時、地利及人和的配合。

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