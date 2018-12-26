不安情緒瀰漫　Google「衰退」搜索量創金融海嘯結束後新高

▲「衰退」一詞的搜尋量曾在2008年1月達到高峰，當時美國正處於金融風暴前夕。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

近期的市場動盪，令許多分析師開始擔憂是否會導致更嚴重的後果。而這股不安情緒似乎也已開始瀰漫至金融界外了，據搜尋引擎Google數據顯示，近期「衰退（Recession）」一詞的搜尋量創下2009年11月經濟大蕭條結束後的新高。

Google的數據顯示了相對於高峰時特定關鍵字的總搜尋量。「衰退」一詞的搜尋量曾在2008年1月達到高峰，當時美國正處於金融風暴前夕。華盛頓郵報報導，若將2008年1月時「衰退」一詞的搜尋量設為100，那今年12月以來「衰退」的搜尋量已達到34。

這意味著當前民眾對「衰退」的關心程度，約是2008年1月時的三分之一。上次使用者如此關心「衰退」是在2009年11月，搜尋量達35。事實上，「衰退」的搜尋量在2010年及2011年也曾出現小幅度上漲，主要是由於美國總統歐巴馬執政期間，市場擔憂美國會出現二次衰退（double-dip recession）。即便如次，目前對「衰退」的搜尋量仍是超越當時。

值得注意的是，由於目前12月尚未結束，因此該數據可能還會有上升或下滑的變動，具體情況取決於年底前會在發生什麼事。對於經濟衰退的觀察者而言，數據中最重要的信號之一就是搜索量，因為這能顯示出人們普遍關心經濟衰退的可能性。

而這些擔憂可能有「自我實現」的可能，當人們擔心經濟衰退的可能性，便會開始減少支出及投資，這可能導致市場萎縮、職缺縮減，反過來又催生出對衰退的更大擔憂，從而形成循環。

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