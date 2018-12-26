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飆股神話破滅！輝達90天市值腰斬、一天燒3300億

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▲▼輝達（nVidia）執行長黃仁勳。（圖／業者提供）

▲輝達（nVidia）執行長黃仁勳。（圖／資料照） 

財經中心／綜合報導

道瓊工業指數聖誕夜暴跌653點，成為黑色平安夜。科技巨頭慘兮兮，不僅蘋果重挫2.6%，市值摜破7000億美元，身為台積電大客戶的繪圖晶片大廠輝達（Nvidia），這一季度損失更為慘重，從10月2日高點，至昨（24）日，跌幅達1.92%，至127.08美元。回顧這90天內市值腰斬，少了三兆，等於一天少了3300億元。

輝達是台積電大客戶，專攻繪圖處理器（GPU），由於近兩年人工智慧計算帶來的成長，以及虛擬貨幣飆漲帶動挖礦需求，讓輝達近年受到資金追捧。2016年初到今年9月，輝達市值從140億美元飆升至1750億美元以上。

然而隨著比特幣從今年來的價格暴跌，市場對輝達圖形處理部門的需求有所下降。

根據華爾街分析師指出，輝達曾經本益比一度飆到54倍，是半導體產業當前本益比的4倍，然而因為成長速度不如投資者預期，才紛紛遭賣空。

這個現象在第4季度更為明顯，輝達這一季因股價持續遭拋售，股價下跌54%，使其成為同期標普500 指數中表現最差的公司。週五，該公司股價再度下跌4.1%，至129.57 美元，昨日續跌至127.08美元，市值再破底。

由於輝達的低迷拖累了所有主要股指，並對引領牛市的股票產生了特別大的影響。納斯達克指數本季度下跌21%，為2008 年第四季度以來最大跌幅，標準普爾500 指數下跌16%。

近來外資紛紛出具報告，直言因為挖礦等需求急凍，輝達的庫存量在第4季進行調節，甚至直接影響台積電明年第1季展望，曾經是資金捧上天的矽谷巨頭，在這90天內神話殞落，不勝唏噓。

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