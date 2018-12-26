中華電信進入5年換血潮　明年起廣徵上千高科技人才

▲中華電信董事長鄭優。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信今（26）日舉辦「107年歡送榮退同仁感恩餐會」。事實上，根據中華電信內部估計，該公司明年將進入一波退休潮；預計從明年開始為期五年，至少有5,000人退休；而中華電也將大舉對外徵才，且將針對AI、大數據、物聯網、行動支付、資安，以及5G等高科技人才進行招募。

中華電信董事長鄭優表示，該公司為了因應迎來的退休潮、換血潮，以及滿足新科技的需求，中華電信從明年開始的徵才計畫，將會以新創人才為主。原因在於，每一個時代需要的技術不一樣，舉凡導入資安、大數據、人工智慧、物聯網等技術，都是將來的大勢所趨。

鄭優進一步表示，雖然中華電信未來針對新技術的人才需求會比較多，但是該公司的基本原則是不影響既有員工的權益為準，因此在人才調配上會有適度的調整；雖然新技術人才需求旺，但是固網人才還是相當需要，因為用戶還是會有固網上網的需求。

據了解，中華電今年有2批約700~800人申請退休，光是下半年就有超過500名員工申請退休。至於在徵才人數方面，中華電信執行副總經理蘇添財表示，將會以公司長遠發展，做出較細緻的規劃，目前初步規劃明年將徵才1,600人，而未來每年至少都會徵才上千人，但確切人數還是要看將來的公司業務發展才能下定論。

蘇添財解釋，像是人工智慧等新技術引進，將可能提升工作效率，因此這方面的人力需求可能不會像以往固網人數那麼多；不過中華電信未來需要用集團化的角度來看人數的配置，現在很難下定論。

不過中華電信除了徵才之外也相當照顧人才，因此也投資了四、五億的資金，將既有的機房改建為員工宿舍，而首先著手的就是中華電信研究院建築，未來將規劃為地下1層地上6層的員工宿舍，屆時將會有一百多間的員工宿舍。

蘇添財說明，該公司希望以興建新員工宿舍的方式，以提升員工研發、食衣住行環境，來吸引國內優秀科技人才。

且除了研究院之外，中華電信在萬華也將有一塊地作為興建員工宿舍之用，預計將會有地下2層、地上8層，並有超過60間的房間，以滿足北漂員工住宿需求。研究院與萬華的員工宿舍預計將於110年初完工。