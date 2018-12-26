趙春山／兩岸一家人，凡事好商量

▲柯文哲日前再次提出「兩岸一家親」引起爭議。（圖／記者季相儒攝）

●趙春山／曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信兩岸和平發展是維持現狀的最佳途徑，認為台灣不應在中華民族偉大復興的道路上缺席。

最近在中國大陸參加了幾場由對岸重要智庫舉辦的學術研討會，主題是中共改革開放四十年來的兩岸關係和台灣前途，但場裡場外話題都繞著高雄市長當選人韓國瑜打轉。大陸智庫人士對韓的感覺是「似曾相識卻又陌生」。熟悉是因他在媒體的曝光率，但搞不清楚的是這個政治素人，居然會在台灣政壇掀起一股「韓流」。

韓國瑜日前表示，如果台北市長柯文哲認為兩岸一家親或九二共識已被標籤化，那只是在嘴巴滑過去而已，不會有效果。韓國瑜強調，如果是從心裡面認知，不光是坐而言，甚至起而行，自然有不同的效果。韓國瑜果然是政大東亞研究所出身，他的一句「從心裡面認知」，說明他已「活學活用」在學生時代接受的「匪情教育」。

最近九二共識出現了許多不同的版本，最荒誕的是居然有人把它等同於「一邊一國」。但見怪不怪，這些人或許認為，九二共識是打通兩岸任督二脈的萬靈丹，吃了就能百毒不侵，而不必管它葫蘆裡裝的是什麼膏藥。

對岸把九二共識視為兩岸協商對話的政治基礎，是因為過去兩岸以求同存異的精神，對「一個中國」的認知已建立了政治互信；經過雙方長期的交流互動，也累積了若干具體的成果。一九九三年四月新加坡的「辜汪會晤」，以及二○一五年十一月新加坡的「馬習會」，就是雙方在九二共識的認知下具體操作的成果。

只要兩岸一家，親不親沒關係

兩岸一家親的關鍵是認知「兩岸一家」，要達到「親」的地步，必須如習近平所說，要雙方能「心靈契合」，並形成「命運共同體」。所以兩岸一家親絕對不是標籤，它的重要性在於認知的問題，也就是文化認同和民族認同的問題。有一家人的認知，就不會出現「非我族類，其心必異」的疑慮。如把認知轉化為實際行動，兩岸就不會做親痛仇快的事，就會互助合作。

柯文哲初提兩岸一家親，確實讓對岸受寵若驚，認為他既不是敵人那就是朋友，故雙城論壇能順利推動。但柯市長對自己的說法反反覆覆，也讓對岸頓時產生「敵友難分」的錯覺。不錯，對柯市長而言，兩岸一家親或許已被標籤化；但柯忘了對中共而言，接受他的說法也只是一個政治考量。

民進黨不接受九二共識，當然更不會接受兩岸一家親，民共之間因此既沒有共同的政治基礎，也沒有民族和文化的相互認同基礎，兩岸關係自然走上山窮水盡的絕路。所謂「窮則變，變則通」，民進黨政府只有改弦更張，民共關係才會有可能出現「柳暗花明又一村」。

國民黨在九合一選後正忙著「打掃乾淨屋子」，角逐大位者對於兩岸關係的定位有必要說清楚講明白，這是未來總統大選時必須接受選民檢驗的一個課題，也是推動選後兩岸關係無法逃避的一個議題。

兩岸長期分治，雙方存在制度和價值觀的差異是很自然的事，只要認知「兩岸一家」，親或不親都沒有關係。一家人離開久了當然就不親了，多多走動、常常交往，自然就會親了。如果大家對問題有不同的看法，既是一家人，凡事好商量，不必搞成吹鬍子瞪眼睛，甚至最後淪為骨肉相殘的局面。中國人常說「以和為貴」，這麼簡單的道理，為什麼用在兩岸關係時，竟會如此地「知易行難」！

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