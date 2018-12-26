川普對小女孩說：妳７歲了？　還相信有耶誕老人的很少了　

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由現任美國總統與第一夫人在平安夜接聽「追蹤耶誕老人」熱線已是傳統之一，今年川普與梅蘭妮亞（Melania Trump‏）在白宮的國宴廳（State Dining Room）接聽孩子們的電話。根據媒體昨晚報導，原以為與川普對話的是一名叫做柯曼（Collman）的7歲男童，沒想到家人曝光對話影片後，原來是一名叫柯曼（Collman Lloyd），住在南卡州的7歲小女孩。

▲平安夜與7歲童通話 川普問：你還相信有耶誕老人嗎？。（圖／路透）

影片中，川普問她「你還相信聖誕老人嗎？」柯曼回「是的，先生。」（Yes,sir）。川普接著說「因為你已經7歲了，是（相信耶誕老人的）邊緣了，對嗎？」女童聽見「邊緣（marginal）」這個字時面露不解狀，但仍回答：「是的，先生。」（Yes,sir）。

《美聯社》報導，柯曼其實不懂「邊緣（marginal）」這個字的意思，而她也真的相信這世界上有耶誕老人。而川普此舉也遭到網友在推特上痛批「毀了小孩的耶誕節！」、「我相信如果這些孩子沒有接到你的電話會過得更好！」、「這進一步證明了他是毀掉耶誕節的討厭鬼」。

▲川普在平安夜與7歲小女童的對話。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）