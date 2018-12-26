中國大陸獨角獸蓬勃發展　日經：背後充滿隱憂

▲螞蟻金服。（圖／翻攝自螞蟻金服官網）

財經中心／綜合報導

中國大陸民間智庫胡潤研究院發布一份報告指出，華人圈的「獨角獸」企業數量已超過美國，據了解，截至9月底，華人圈的「獨角獸」企業數量已經來到181家，其中包含台灣與香港各一家，而美國目前數量則為130家左右，可見中國大陸正處於新興企業熱潮，但有人認為這背後充滿隱憂。

據《日經中文網》報導，去年同樣由胡潤研究院所公布的報告，華人圈的「獨角獸」企業數量為120家，與今年相比，短短一年的時間增加了約60家，其中金融服務集團螞蟻金服以市值估值1兆日圓排名第一，新聞APP「今日頭條」則以5000億美元排名第二。

但《日經》指出，其實「獨角獸」企業的估值地估算方法各有不同，因此很難判定中國大陸已超越美國，但的確可以感受到中國大陸「獨角獸」企業的強勁趨勢。而今年小米科技等新興企業相繼上市，外資也瞄準預備上市的中國大陸企業，據《華爾街日報》指出，今年截至9月底，對中國大陸新創企業的投資，有45％來自美國等外資。

但華爾街日報指出，從中國大陸「獨角獸」企業正在推遲首次公開募股（IPO），或下調融資目標額，就能看出熱潮下的隱憂。因為美國聯準會進行升息，資金正在從新興市場國家返回美國，流向中國大陸的資金也相對減少，因此在深圳上市的許多中國大陸新興企業股價也出現下跌。

另一方面，「獨角獸」企業的商業模式本身的失敗也開始凸顯。例如原先立意良善的單車租借服務，最後出現單車隨意棄置、單車難以回收等等狀況，許多出租單車新創公司紛紛陷入困境。

《日經》最後指出，中國大陸「獨角獸」企業的金錢遊戲將迎來終結，但新興企業將繼續增長，不僅限於宏觀經濟環境好的時候。過去Google剛誕生時，隨即遭遇IT泡沫破裂，Facebook也是在十年前金融海嘯時美國經濟低迷之中實現成長，因此，縱使中國大陸難以避免經濟環境惡化，但生存下來的獨角獸將會持續成長。