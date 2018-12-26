不畏股市重挫！市場愈恐懼　這類股票反而賺愈多



▲股市大跌示意圖。（示意圖／達志影像）

記者劉姵呈／台北報導

美股目前統計12月以來已經大跌3,746點，原本市場期待的耶誕行情正式告吹，而近期加上國際油價探底，讓市場恐慌情緒飆升，同時重創25日的亞股；而這3原因造成富邦VIX ETF（00677U）昨日飆漲7.34%，今（26）日早盤股價續創新高，目前已來到9.62元。據統計，三大法人12月來買超富邦VIX ETF超過32.11萬張，避險資金大舉湧入。

國際股市不平靜，因此這讓ETF成為市場資金避難所，目前總規模已超過新台幣6,586億；因昨日日經指數大崩盤狂潟千點，陸港股表現也不好，造成與美股、日股、鹿港股連動的反向ETF都應聲大漲創新高。且台灣ETF市場有連動原油、VIX及各國主要股市的ETF，也有代表看空的反向ETF，目前都已經取代科技股成為法人買超前幾名與投資人的最愛。

昨日台股大跌112點，上市股票成交值僅剩636億元，反觀ETF則湧入84億元活水，成交值占比衝超過一成約11.5%，上周美股連日重挫，也帶動ETF成交值超過511億，占比近10%。

美股24日重挫653點，累計12月跌3,746點、跌幅14.67%，市場恐慌情緒全面飆高，讓美國標普500 VIX現貨及期指雙雙大漲17.5%及6.5%，富邦VIX ETF主要連動標普500 VIX期指，昨日開盤直接跳空大漲逾7%，並以9.5元大漲7.34%作收，今日早盤更創新高來到9.62元，蓄勢挑戰今年2月間最高點10.63元。

法人分析原因，美股及美元都受影響下挫，帶動日圓避險資金進入強升，但市場擔2012年日本首相安倍的三支箭也恐將破功，造成日經指數重挫千點收市，目前美股及日股均步入熊市，引發市場極度恐慌。

而國際油價西德州原油價格跌破每桶43美元，除了面臨產油國減產外，也面臨市場擔心明年景氣不佳，造成反向ETF則應聲大漲，寫下去年9、10月間新高價。

元大投信表示，因國際市場大波動，市場參與ETF意願升高，加上成本低、操作又簡單，比如正向ETF採「買黑賣紅」，反向ETF則「賣紅買黑」，在選股不易的現階段深受投資人喜歡。

《延伸閱讀》

►台股今（26）日開高走高上漲逾60點 挑戰挺進9600大關

►熊出沒，怕了嗎？想買恐慌指數權證 謹記3要點