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殺雞實況外流！牠遭「割喉泡水等死」…再扔髒地板　大馬下令調查

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Selangor SHARE Sembelihan ayam x mengikut syariat. sembelih dan campak ja kat dlm air. Lokasi Sri Kembangan.Slgr.

JomViral 發佈於 2018年12月24日 星期一

▲黑色大桶當中，有一個白色小水桶，可見白色水桶裡的水相當骯髒混濁。

國際中心／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）一間屠宰場的宰殺雞隻實況影片外流，可見一名員工先拿刀劃開雞隻脖子，接著再把牠丟進裝有水的黑色大型桶子當中。這段不到4分鐘的影片在網路上瘋傳後，當局已在今（26日）針對這間屠宰場展開調查。

新加坡媒體亞洲新聞台（Channel NewsAsia）報導，雪蘭莪州伊斯蘭宗教部門（JAIS）以「在不衛生條件下屠宰處理雞隻」為由展開調查，並與當地議會合作。據悉，這間屠宰場的位置就在雪蘭莪州東南邊城鎮史里肯邦安（Seri Kembangan）。

影片顯示，一名員工把白色雞隻的脖子劃開，再把牠丟進水中，但牠並沒有立刻死去，而是在水中載浮載沉，且同時流出紅色的血，身體時不時抽動，直到40秒後才完全停止動作。

此時，可見其他人員把畫面後方另個黑色桶子的數十隻雞給抓出來，並通通扔在地上，而另名站在右方、身穿紫褲的人則是撿起地上的雞隻，接著再丟入後方機器當中。最後，處理完畢的雞隻也被丟在地上。

官員提到，目前調查正在進行當中，當局會在調查完成後，發布正式報告。

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關鍵字：屠宰場,東南亞要聞

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