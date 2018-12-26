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遊民拿20美元買汽油是騙局　40萬善款分贓談不攏鬧上法庭

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▲▼凱特在GoFundMe網站上的募款歷經9個月，募得40萬美金。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特在GoFundMe網站上的募款歷經9個月，募得40萬美金。（圖／翻攝自GoFundMe）

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州伯靈頓郡的情侶凱特（Kate McClure）和馬克（Mark D'Amico）聯合遊民強尼（Johnny Bobbitt Jr.）編造感人故事，在Go Fund Me網站上詐騙民眾的善款，募得40萬美元，扣除網站收費後，捐款淨額約36.7萬美元，全數存入凱特的帳戶中，強尼得到7.5萬美元，情侶則在幾個月內將剩下的錢揮霍一空，花費在LV名牌包、昂貴珠寶、BMW名車還有旅遊上。

《紐約時報》報導，故事發生在2017年的感恩節，凱特的機車在費城一處道路上空了油箱，當時身上剩下20美元流浪漢強尼正巧遇見她，二話不說走了好幾個街區，買來了98號汽油解除她的窘境。凱特還錢之後也持續探望強尼，帶去食物和水，但她仍想為恩人提供更多幫助，於是在美國私人募捐網站Go Fund Me申請帳戶，開始了募款。

凱特最初的目標是募得1萬美元，卻沒想到過了9個月，竟有超過1萬4000人捐款，募得約40萬美元，扣除網站的費用，還剩下36.7萬美元。這段故事被媒體大肆播報，情侶兩人和強尼也成了網紅，甚至一起參加了電視節目錄影。

然而，這個萬人傳頌的感恩節暖心故事卻在今年8月畫風大變，變成一齣陰謀交織的懸疑故事，強尼告訴媒體，凱特的一切作為都是「偽善」，那筆40萬美元的善款並沒有到他手上。

▲▼情侶以遊民強尼的名義在網路上募款，最後被發現是詐欺。（圖／達志影像／美聯社）

▲情侶凱特和馬克聯合一位無家可歸的男子強尼編造感人故事，在GoFundMe網站上以募捐之名，詐騙民眾的善款。（圖／達志影像／美聯社）

強尼在ABC的採訪中控訴，情侶兩人將捐助給他的善款「當作自己的小豬存錢筒」，用以享樂並過著原本付不起的優渥生活，凱特買了LV包、馬克則在賭場大肆撒錢，兩人還買了全新的BMW。ABC記者還發現，得到捐款後，情侶倆不但看了百老匯音樂劇《摩門經》（1張門票69美元，相當於新台幣2100元），還搭直升機遊覽大峽谷，照片中，確實能見到凱特揣著一個名牌包。

《梅根凱莉秀》上凱特與馬克透露了另一個版本，起初他們想要為強尼開戶存錢，卻無法取得需要的身分認證，且去年聖誕節，他們給了強尼2.5萬（約新台幣77萬元）的現金，卻在13天內就花光了，這才發現強尼曾用軟體叫車，去了當地人都知道的一處毒窟。「這讓我們意識到，不能把這40萬美元全部給他。」馬克說，還解釋賭博只花了500美元（約新台幣1.5萬元），之後有將錢還給強尼，BMW也是二手的。

今年8月30日流浪漢強尼正式提告情侶2人，法院的最終命令是將帳戶裡剩下的錢轉到由強尼的律師所監管的帳戶，直到確定該如何管理這筆款項。女律師普羅米斯洛說，「這筆捐款不是給凱特和馬克的，他們卻將它當作私人帳戶。強尼只是想要個家。」強尼也在法庭上說，「我也不希望事情發展至此，我真恨事情變成這樣。」

更令人難以置信的還在後頭，法院在受理強尼的上訴後，就開始深入調查這個案件，警方在凱特的手機路上發現一條傳給閨蜜的訊息，「好吧！汽油的部分事我編的，但流浪漢是真的。這樣才能激發大家的同情心嘛！」

調查發現，流浪漢和情侶倆居然是詐欺共謀！3人在故事發生前1個月就認識了，強尼過去經常在賭場附近的地下通道閒晃，他們也因此相識，情侶倆給強尼咖啡和食物，還拍了一張合照，後來用在募款的網站上。買汽油的故事則是早在2012年時，強尼在北卡羅萊納州的路上真實發生過的。

▲▼情侶以遊民強尼的名義在網路上募款，最後被發現是詐欺。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲3人都遭到檢察官起訴，強尼被判處12個月的緩刑。（圖／達志影像／美聯社）

經警方釐清，約36.7萬美元（約新台幣1130萬元）情侶倆給了強尼7.5萬美元，在賭場上輸光8.9萬美元（約新台幣27萬元）、在一輛BMW、LV包包還有珠寶等奢侈品上燒掉17.4萬美元（約新台幣17.4萬元），直到將所有善款揮霍一空。

Go Fund Me已將款項全數退回，聲明該網站會極力保障捐助者的權益，並且致力於打擊詐欺行為，眾籌網站發言人Whirhorne說，「類似濫用的情況不到10%，我們對於詐欺行為採零容忍政策，一旦發生這種情況，我們會與執法人員合作退還款項。」

根據CNN報導，伯靈頓縣檢察官柯菲納（Scott Coffina）11月在新聞發布會上表示，「這次募款活動的成果好得令人難以置信，然而，不幸的是，這一切都是謊言。」強尼被判處12個月的緩刑，並遵守緩刑官的安排進行藥物治療；凱特與麥克也被指控涉嫌詐欺。

先前英國Raise the Roof組織的酒店住宿活動，雖然遭到皇家酒店惡意取消訂房，仍在網友的熱心捐助下順利進行，然而，同樣的善心到了這個故事中，卻遭到惡徒的濫用，提醒民眾在幫助弱勢的同時，也小心警覺以免受騙。  

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關鍵字：遊民,無家可歸,詐騙,騙局,北美要聞,GoFundMe

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