新南向出包　一銀表態力挺續辦南向跨境融資專案

▲一銀繼續辦理廠商新南向專案貸款，最高保證八成。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

第一銀行今（26）日表示，配合中小企業信保基金的協助中小企業赴新南向國家投資融資信用保證，針對國內中小企業赴新南向、東協國家投資新設或現有事業所需資金保證成數最高八成，辦理期限至明（108）年12月31日止。

政府推動新南向政策主要目的，是在為台灣的社會、經濟及文化的全面發展，找到新方向及新動能，進一步提升台灣民眾的生活品質，並藉此建立和東協、南亞及紐澳等國家有更廣泛的連結與對話，以及更緊密的合作，共同開創區域的繁榮發展。

一銀表示，因應投資環境的改變，台商加速全球生產布局調整，第一銀行近期訪查即發現，確實有不少大陸台商客戶有移轉至越南、柬埔寨、緬甸、印尼等東南亞國家設立生產基地的計畫。為協助台商企業海外設廠、機器設備採購與營運週轉所需資金，第一銀行跨境融資業務提供台商核心企業與境外關係企業的融資服務，並搭配政府推動新南向政策提供的中小企業融資信用保證專案，全力支援台商重新架構全球生產事業版圖。

第一銀行近年來積極拓展新南向國家市場，服務網絡已涵蓋柬埔寨、越南、寮國、緬甸、泰國、新加坡、菲律賓、印尼及澳洲等9個國家，包含籌設中的雅加達辦事處，憑藉著廣泛布局的優勢，第一銀行協助前往新南向國家投資的台商，規劃借款架構，有效運用境內外擔保品像是：存款、定存單、不動產等，客戶可在國內分行、OBU或海外分行快速取得投資及營運週轉所需資金。

第一銀行持續配合中小企業信保基金的「協助中小企業赴新南向國家投資融資信用保證」，針對國內中小企業赴新南向國家投資新設或現有事業所需資金，舉凡以現金匯出，或以購置、產出機器設備、零配件、原料、半成品或成品輸出作為股本投資，或以現金匯出從事企業併購，即可向第一銀行國內各營業單位申請融資信用保證，保證成數最高八成，辦理期限至明年12月31日止。