比特幣暴跌80%　最大挖礦機製造商裁員50％連上市也受阻

▲ 比特幣近期狂跌，全球最大加密貨幣礦機製造商比特大陸傳裁員50％。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

先前有媒體引述行業內人士稱，全球最大加密貨幣礦機生產商比特大陸（Bitmain）解僱了所有比特幣現金開發方面的員工，24日已有員工獲得補償並離職；並稱比特大陸多個據點的人工智慧團隊裁員50%以上。

綜合陸媒報導，此次裁員傳言開始於職場社交軟件脈脈，丹華資本前董事總經理Dovey Wan認為，因為裁員消息最早從社群媒體上流出，而這消息「往往是非常準確的，因為發布者就是員工本人。」

然而對於近日頗多的裁員傳言，今（25）日，比特大陸回應稱外界傳聞不實，裁員是比特大陸視業務發展情況進行的年末正常人事調整。

此外，在12月11日，富比士加密貨幣分析師Joseph Young轉發了以色列當地媒體globes一篇希伯來文報導。報導稱，比特大陸正式關閉了其在以色列的研發中心，23名員工全部就地遣散。

比特大陸為加密貨幣採礦機龍頭，於今年9月底向香港聯合交易所（HKEX）提交上市申請，並擬採用同股不同權架構，保薦人為中金公司。據申請文件，比特大陸上半年收入達28.5億美元，較2017年全年25.2億美元有所增長，其中九成收入來自礦機銷售。

但Coingeek創始人Calvin Ayre在推特上發文稱，比特大陸將終止IPO並嘗試重組；另有消息指出，比特大陸IPO失敗的原因是港交所不願批准比特大陸的上市申請。但港交所一位發言人在一封郵件中稱，不願批准比特大陸IPO的消息是謡言。在被問及關於比特大陸IPO狀況核實和詳細情況時，這位發言人表示，「香港聯合交易所不對傳言置評。」

目前，三家在港交所IPO的礦機公司中，嘉楠耘智超過港交所6個月的審核期限，IPO申請已於11月失效；億邦國際由於深陷P2P「銀豆網」資金醜聞中，維權者將舉報材料遞交至港交所並向香港警方報案，其IPO申請若於12月24日前未有新進展即為失效。

而相較於其他兩家同業公司申請失效或即將失效的情況，比特大陸的IPO申請還有3個多月的處理時間，但業內人士稱，就目前港交所態度來看，成功上市的可能性或不大。

▲ 比特幣因為不定的特性與法規尚未健全導致上市不易。（圖／路透社）

有消息人士稱，加密貨幣行業極具波動性，甚至很難判斷能否在一兩年後仍然存在，在上市合適性和持續經營成疑，港交所不希望成為首家接受礦機上市的交易所，更不想成為首家有相關股份結業的交易所。

加密貨幣生產礦機龍頭企業申請審批屢傳遇阻的原因除了上市前景不明外，還有會計核定難的問題，除了行業涉及法律、會計定義的問題需要釐清，連同最近加密貨幣價格波動，公司上市估值、資產定價和業務價值再出現大變化。會計行業人士對記者稱，「建議將審計單位持有的數字貨幣打全額資產減值。」

有言論稱，比特大陸上市並非僅僅為了融資，更多的是為了樹立品牌形象。比特大陸在2017年才接受了第一輪融資，2018年6月到9月快速完成了三輪資本操作並申請上市。有媒體評論，「比特大陸的上市動作比起另外兩家礦機公司幾乎慢了2~3年，與其說是對於傳統資本的遲鈍，倒不如說是對於傳統資本的傲慢。」

比特大陸曾多次表露過自己「不缺錢」的自信，然而事實也的確如此。自成立以來，比特大陸的營收實現了快速增長。2015年、2016年、2017年全年及2018年上半年，比特大陸的總收入分別為1.37億美元、2.776億美元、25.17億美元及28.45億美元。

但由於加密貨幣市價下跌、競爭加劇、加密貨幣行業增長下滑，科技創新、政策法規等因素的影響，比特大陸也遇到了諸多挑戰。就連比特大陸自己也明白，「無法保證我們於日後期間能維持過往增長。」自2016年以來，比特大陸毛利率連年下滑，截至上午10時，比特幣價格來到3,820.63美元，相較去年12月17日的歷史高價19,665.39美元，下跌80.3%。