機率2千萬分之一！撲克神爺下注155元　拿「6張方塊同花順」爽贏3107萬

▲ 麥克道爾下注5美元贏得百萬大獎，創下新澤西州百佳利賭場開業以來的紀錄。（圖／翻攝自臉書／Borgata Hotel Casino & Spa）

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州一名85歲的退休男子近日迎來2大耶誕奇蹟，除了太太成功擊敗多年纏身的癌症病魔之外，他更在賭場下注5美元（約新台幣155元），憑著手上的六張方塊同花順，贏得一百萬美元（約新台幣3107.5萬元）獎金。

紐約郵報報導，哈洛德麥克道爾（Harold McDowell）22日下午與愛妻前往大西洋城百佳利賭場（Borgata Hotel Casino），在玩三張撲克（Three Card Poker）的賭桌玩6 Card Bonus，下注5美元。

沒想到，他竟然拿到機率只有2000萬分之一的方塊同花順，讓夫妻倆當場驚呆。麥克道爾提到，「我當時完全說不出話來，就像個傻瓜一樣坐在那邊。」

值得一提的是，在麥克道爾贏得百萬美元獎金的前一天，他的太太從醫師那邊收到一個好消息，也就是身體健康的證明，宣告多年來肝癌、腸癌的住院人生畫下句點。

麥克道爾表示，獎金扣除的稅款高達20萬美元，剩餘大部分的獎金計畫要分給孩子們，「我們的生活可能不會改變，但孩子可以過得好一些。或許我們會去搭郵輪玩一下。」



▼博弈資訊網站wizardofodds.com證實，六張牌同花順的機率非常低。