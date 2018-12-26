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華映危機引爆大同股災　董座林郭文艷恐遭假扣押

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▲▼華映楊梅廠外觀。（圖／翻攝Google map）

▲華映楊梅廠外觀。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

華映（2475）宣布向法院聲請重整及緊急處分後，12月17日在大同集團主導下與主要債權銀行協商無結論，18日重訊宣布，已有債權銀行將華映所質押的1萬多張大同股票處分完畢。對此市場派掌握訊息，可能會有中型聯貸銀行對連帶保證人、大同董事長林郭文艷聲請假扣押。

華映重大訊息指出，債權銀行在12月14至18日處分質押大同股票，計1094萬4773股，持股比例0.47%，全數出售，每股均價新台幣30.38元，交易總金額3億3246.1萬元。

外傳是由京城銀賣大同的股票，京城銀僅表示，無法對外證實，不過根據銀行的說法，現在債權銀行會賣大同的股票，並不意外，因為現在華映聲請重整，提出的債務協商內容，無法讓銀行滿意，現在處分華映的擔保品是一種「停損」、「止血」、「保命」的作法，而大同的股價現在還有33元，算是還有價值、流動性高的擔保品，所以銀行才會先處分股票。

▲▼大同公司董事長林郭文艷。（圖／記者林敬旻攝）

▲大同公司董事長林郭文艷。（圖／記者林敬旻攝）

不過京城銀作為華映主要債權銀行之一，貸款華映金額高達21億元，就算處分華映質押的大同股票，也僅是補償一小部分而已。

另外，華映的聯貸案的部分台銀為主，銀行一邊處分債權之外，還是會希望華映可以提出有誠意的償債計畫，包含加強擔保或者是由大同董事長林郭文艷能連帶保證，加強擔保力是最好的。

根據《周刊王》報導，有金融圈人士透露，某家中型聯貸銀行擔心貸款有去無回，已經向法院聲請對林郭文艷個人財產假扣押。如果消息屬實，勢必引發另一場危機，至於是不是京城銀行提出？京城銀表示不予回應。大同公司副處長何明芳則表示，目前大同公司對此事毫無所悉。

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關鍵字：華映,大同,林郭文艷

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