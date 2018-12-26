歐美放假休市！台股開高走高上漲逾60點　挑戰挺進9600大關



▲股市示意圖。（圖／翻攝自網路）

記者劉姵呈／台北報導

國際股市多因耶誕假期休市，亞股今各自表現，台股變數趨減，內資撐場；今（26）日集中市場加權指數開盤小漲17.78點、以9544.87開出，成交金額新台幣8.5億元。大立光與台積電今日回神帶頭衝，指數漲幅在10分鐘內擴大逾60點，一路開高走高，目前最高來到9591.91，持續改寫最高點。

八大類股早盤皆開紅，以光電類股、電子零組件類股表現最好漲逾1%。

美股平安夜崩盤，亞股25日也跟著打噴嚏，港、韓股市因聖誕節休市，開市的日股、陸股、台股25日同步大跌，台股盤中也一度大跌170點，午盤過後買盤進場，指數暫時守住9,500點關前。集中市場加權指數終場以9527.09點作收，下跌112.61點，跌幅1.17%，成交量新台幣730.2億元。25日指數最低為9479.06點、最高到9559.70點。

法人認為，外資目前正處長假，盤面上雖有國際股市的變數，但外資賣壓並不明顯，昨日外資在現貨市場賣超不到新台幣50億元，台指期淨多單部位也未見大幅砍倉，加上台指期夜盤已有止穩跡象，恐慌不再進一步擴大。且台股籌碼面相對穩定，上市櫃合計融資水位距離低點約1660億元僅增不到50億元，融券則有超過72萬張的相對高水位，顯示自11月反彈至今融資增加幅度有限，籌碼無趨於凌亂的疑慮。